Bunter Einblick in die Theaterwelt

Von Conny Hecker-Stock Baden-Baden - Das Theaterfest erwies sich am Samstag als beliebter Treffpunkt für Groß und Klein, selbst in den wetterbedingt eher ungemütlichen Abendstunden. Das Ensemble hatte sich wieder einiges einfallen lassen, um den zahlreichen Besuchern schöne Erinnerungen an den Tag zu verschaffen. Dabei stand das Spielzeitmotto "Erben" völlig unaufdringlich über dem vielfältigen Programmangebot. Die eigens eingerichtete Lounge im Eingangsbereich des Theaterhofs erweckte schon durch ihren schwarz-weiß gekachelten Boden Aufmerksamkeit. Wer sich hier niederließ, konnte à la carte zusammen mit dem Getränk einen Text für seine ganz private Lesung auswählen, vorgetragen von wechselnden Schauspielern. Die standen dann auch gerne noch für Fragen zu den jeweiligen Stücken zur Verfügung, was manches kurzweilige Gespräch ergab. Eine hübsche Idee war es, anderen Theaterbesuchern eigenes Liebgewordenes, aber inzwischen Unpassendes zu vererben wie Kleidungsstücke oder Accessoires, und diese gegen die Erbstücke weiterer Interessenten einzutauschen. Da wechselte manches durchaus noch schmucke Teil den Besitzer und konnte so viel Freude bereiten. Freude vermittelte auch das Ensemble bei einer musikalischen Revue mit Szenen aus dem Musical "Cabaret", das sich in der neuen Spielzeit als Besuchermagnet erweisen dürfte. "Willkommen", "Money" oder das hinreißend kokett gespielte "Mama" machten so richtig Lust auf mehr. Intendantin Nicola May rief die 16 Ensemblemitglieder einzeln in den Ring, die sich auf der Bühne mit einer Minute Sprechzeit präsentieren duften. Da wurde politisiert, geulkt, stimmlos parliert, in Origami-Manier ein Glückskranich gefaltet, ein Eis zu Tode geföhnt, es wurden Rechte und Pflichten erläutert oder die Stationen von der Geburt bis zum Greisenalter demonstriert. Sehr persönliche Einblicke gestatteten Lilli Lorenz, deren Mutter sich in einem Brief an ihr Kind darauf freut, ihm beim Wachsen zuzusehen, und Sebastian Mirow, der seine als dreijähriger Knirps getragene Jeansjacke bereits seinem Sohn überstreifte und sich nun darauf freut, sie dem Enkel zu vererben. Dank ihrer Schlagfertigkeit und charmanter Plaudereien verstanden es Constanze Weinig und Oliver Jacobs, die Kostümversteigerung zu einem Höhepunkt des Festes zu machen. Da wurde Fräulein Rottenmeiers Kleid aus "Heidi" erfolgreich angepriesen, in das zur Not auch zwei hineinpassen, Satin und Spitze einer Edeldame fanden ebenso Zuspruch wie eine wattierte Badehose mit Trägern oder die Knickerbocker im Hahnentrittmuster mit blutigem Hemd. Der Erlös kam wieder dem Jugendclub des Theaters zugute. Für den Nachwuchs waren ein Spieleparcours, eine Bastel- und Schminkecke, Kinderführung und Mitmachlesung sowie später eine Kinderdisco geboten. Infostände und die Wasserbar der Stadtwerke waren ebenfalls dicht umlagert. Chefdramaturgin Kekke Schmidt und Ausstatter Sebastian Ganz erläuterten die Herausforderungen beim Bühnenbild von "Bella Figura", das abends aufgeführt wurde. Nach der Theaterband spielte später die Old Iron Blues Band auf, die viele Fans unter den Theaterbesuchern hat.

Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Baden-Baden

Theaterfest läutet neue Spielzeit ein Baden-Baden (red) - "Willkommen, bienvenue, welcome!" Die neue Spielzeit am Theater Baden-Baden hat begonnen. Aus diesem Anlasss begpüßt das Schauspielhaus am Goetheplatz begrüßt heute seine Gäste mit dem Theaterfest. Los geht ′s um 12 Uhr (Foto: Klaas). » Weitersagen (red) - "Willkommen, bienvenue, welcome!" Die neue Spielzeit am Theater Baden-Baden hat begonnen. Aus diesem Anlasss begpüßt das Schauspielhaus am Goetheplatz begrüßt heute seine Gäste mit dem Theaterfest. Los geht ′s um 12 Uhr (Foto: Klaas). » - Mehr Baden-Baden

Theater-Spielzeit startet bald Baden-Baden (red) - Im September startet das Theater Baden-Baden in die neue Spielzeit. Der Spielplan 2018/2019 ist gespickt mit musikalischen Produktionen, Dramen und Komödien, Theaterepen, Uraufführungen und deutschsprachigen Erstaufführungen (Foto: Jochen Klenk). » Weitersagen (red) - Im September startet das Theater Baden-Baden in die neue Spielzeit. Der Spielplan 2018/2019 ist gespickt mit musikalischen Produktionen, Dramen und Komödien, Theaterepen, Uraufführungen und deutschsprachigen Erstaufführungen (Foto: Jochen Klenk). » - Mehr