Lob und Dank aus aller Munde

Rastatt



Freies WLAN bald auch am Bahnhof Rastatt (sl) - Kostenloses WLAN bietet die Stadt Rastatt in Zusammenarbeit mit dem Verein INKA seit Februar 2016 an. Mit der Nutzung sind Stadtverwaltung und Betreiber zufrieden. Sie wollen das Angebot daher auf den Rastatter Bahnhof und den Bahnhofsvorplatz erweitern (Foto: sl). » Weitersagen (sl) - Kostenloses WLAN bietet die Stadt Rastatt in Zusammenarbeit mit dem Verein INKA seit Februar 2016 an. Mit der Nutzung sind Stadtverwaltung und Betreiber zufrieden. Sie wollen das Angebot daher auf den Rastatter Bahnhof und den Bahnhofsvorplatz erweitern (Foto: sl). » - Mehr