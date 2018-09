Götter, Krümel und Gesänge

Bühl

Historischer Tag für Schaeffler Bühl (mf) - Die Zeichen stehen auf Expansion und Veränderung. Der neue grüne Schaeffler-Schriftzug auf den Gebäuden, ein gigantisches Zeltdorf für Tausende von Mitarbeitern und ein Spatenstich für einen Erweiterungsbau prägten den Samstag rund um das Schaeffler-Werk (Foto: Fuß) » Weitersagen (mf) - Die Zeichen stehen auf Expansion und Veränderung. Der neue grüne Schaeffler-Schriftzug auf den Gebäuden, ein gigantisches Zeltdorf für Tausende von Mitarbeitern und ein Spatenstich für einen Erweiterungsbau prägten den Samstag rund um das Schaeffler-Werk (Foto: Fuß) » - Mehr

Baden-Baden

Aufstieg in die Regionalliga Baden-Baden (red) - Die Frauenmannschaft des TC Rot-Weiss Baden-Baden ist einfach nicht zu stoppen: Während das Team im vergangenen Jahr die Oberliga rockte, mischte das jüngste Team der Liga nun die Badenliga auf und stieg am Ende in die Regionalliga auf (Foto: TCRW). » Weitersagen (red) - Die Frauenmannschaft des TC Rot-Weiss Baden-Baden ist einfach nicht zu stoppen: Während das Team im vergangenen Jahr die Oberliga rockte, mischte das jüngste Team der Liga nun die Badenliga auf und stieg am Ende in die Regionalliga auf (Foto: TCRW). » - Mehr

Elchesheim

Lehrer aus Leidenschaft Elchesheim-Illingen (yd) - Dass der Start von Felix Ludwig, neuer Leiter der Elchesheim-Illinger Rheinwaldschule, in ruhigen Wassern verläuft, war fast zu erwarten. Die bisherige "Käpitänin" Ingrid Bitterwolf brachte ihn auf Kurs. Sie war einst Klassenlehrerin ihres Nachfolgers (Foto: yd). » Weitersagen (yd) - Dass der Start von Felix Ludwig, neuer Leiter der Elchesheim-Illinger Rheinwaldschule, in ruhigen Wassern verläuft, war fast zu erwarten. Die bisherige "Käpitänin" Ingrid Bitterwolf brachte ihn auf Kurs. Sie war einst Klassenlehrerin ihres Nachfolgers (Foto: yd). » - Mehr