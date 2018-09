Gartenvielfalt steht im Mittelpunkt



Von Alois Huck Sinzheim - Zahlreiche Besucher hat es am Sonntag zur Herbstschau des Obst- und Gartenbauvereins Sinzheim in die Fremersberghalle gezogen, die unter dem Motto "Gartenvielfalt" stand. Sie besichtigten nicht nur die umfassende Ausstellung, viele holten sich auch fachmännischen Rat beim Vereinsvorsitzenden Gabriel Zoller oder seinem Stellvertreter Andreas Pflüger ein. Die diesjährige Apfelsaison sei nicht ohne Probleme gewesen, erläuterte Zoller. Aufgrund der heißen Sommermonate seien viele Äpfel durch Sonnenbrand geschädigt worden, seien schnell überreif gewesen und am Boden verfault. Es habe weniger Kartoffeln gegeben, und durch ihre spärliche Größe sei die Ernte vielfach bescheidener ausgefallen, meinte Pflüger. Sehr gut dagegen sei die Zwetschgenernte ausgefallen. Die schnelle Fruchtfolge habe sich allerdings negativ auf den Erzeugerpreis ausgewirkt. Auf Tischreihen waren allerlei Gemüsesorten in kleinen Körbchen ausgestellt, die allesamt auf den Wiesen oder Gärten der Vereinsmitglieder gewachsen waren. Sämtliche auf der Gemarkung vorkommende Traubensorten waren genauso vertreten wie Birnen und verschiedene Gemüse sowie etliche mehlig oder festkochende Kartoffelsorten. Zu sehen waren auch außergewöhnliche Früchte wie chinesische Datteln, indische Netzgurken, Okra-Schoten aus Indien, Urtomaten aus Mexiko oder Himalaya-Buchweizen, von dem die Blätter gegessen werden, wie die Sinzheim "Tomatenpäpstin" Claudia Mundinger zum Besten gab. Die Sinzheimer Imkerin Mechthilde Grieshaber bot verschiedene Honigsorten und sonstige Imkereiprodukte an. In einem Schaukasten hatte sie eine Honigwabe mit einem Bienenvolk ausgestellt, was vor allem die Kinder bestaunten. Beutel mit Kartoffeln und Äpfeln, bunte Topfpflanzen und viele weitere Preise warteten bei einer Tombola auf Gewinner. Der voluminöse "Hingucker" bei der Leistungsschau war ein Riesenkürbis des 18-jährigen Jonas Böhm aus dem Sinzheimer Ortsteil Leiberstung. Das goldgelbe "Riesending" von der Sorte "Atlantic Gigant" gewann mit 180 Kilogramm den ersten Preis bei der Kürbisprämierung. "32 Helferinnen und Helfer sind im Einsatz", erklärte Andreas Pflüger, der den Organisationsplan für den Ausstellungstag erstellt hatte. "Wir wollen unseren Besuchern eine Mischung aus Information, Unterhaltung und guter Bewirtung bieten", meinte Gabriel Zoller. Dazu zählten auch ein saftiger Martinsbraten zur Mittagszeit, ein sehr großes Kuchenangebot zur Kaffeestunde und als "Augenschmaus" eine Oldtimerausstellung der Vormberger Traktorfreunde, die im Außenbereich vor der Fremersberghalle zu sehen war.

