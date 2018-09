Vom "Dschungel" direkt auf den "Bauernhof"

Bühl

Dorfmittelpunkt für Eisental Bühl (gero) - Zweiter Anlauf für die Umgestaltung des Eisentäler Trottenplatzes. Bereits im Frühjahr hatte die Stadt einen Förderantrag für die Schwerpunktgemeinde Eisental im Zuge des Entwicklungsprogramms Ländlicher Raum (ELR) gestellt, aber es gab zu wenig Fördermittel (Foto: efi).

Sinzheim

Rundreise durch Leiberstung Sinzheim (cn) - Der neue Fahrbahnteiler und das zunehmende Verkehrsaufkommen treiben die Anwohner in der Leiboldstraße (Foto: Nickweiler) um. Das wurde bei einer Rundreise des Ortschaftsrats durch den Sinzheimer Teilort Leiberstung mit einem Planwagen deutlich.

Sinzheim

Speckeierfest in Halberstung Sinzheim (ahu) - Der Gesangverein "Eintracht" Halberstung hatte zum Speckeierfest (Foto: Huck) mit einer Ausstellung historischer Mopeds eingeladen. Gegen Abend sorgten die Karpatenländer Musikanten traditionell für musikalische Stimmung in der Bürgerbegegnungsstätte.

Rastatt

Großes Interesse am Schnapspark Rastatt (xes) - "Entdecken, was uns verbindet" - so lautete das Motto beim Tag des offenen Denkmals. Der unter Denkmalschutz stehende Stadtpark, im Volksmund Schnapspark genannt, war erstmals Thema einer Führung. Das Interesse war sehr groß (Foto: xes).