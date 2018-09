Ideen für besseres Zusammenleben

Baden-Baden - Die Kurstadt ist eine von 23 Kommunen im Land, die an einem Programm zur besseren Integration von Zuwanderern und Flüchtlingen teilnimmt. Dabei sollen bis Oktober 2019 Ideen für ein besseres Zusammenleben von Menschen unterschiedlicher Herkunft gesammelt und umgesetzt werden.

Iska Dürr, Fachbereichsleiterin für Bildung und Soziales, stellte das Programm gestern im Gemeinderat vor. Es wird von Moderatoren der Führungsakademie des Landes begleitet. Derzeit sei man dabei, eine Prozessbegleitgruppe zusammenzustellen, sagte sie. Diese soll am 1. Oktober erstmals tagen und einen Fahrplan für die kommenden zwölf Monate festlegen. Am 1. Dezember wird es dann eine öffentliche Veranstaltung geben, an der interessierte Bürger teilnehmen können und bei der Arbeitsgruppen zu verschiedenen Themen die Integration betreffend gebildet werden.

Im Oktober 2019 sollen Ergebnisse formuliert werden. Beispielsweise, so Dürr, könnte festgeschrieben werden, dass es künftig Aufgabe der Stadtverwaltung ist, Eingewanderte und Migranten in Gremien, Verwaltung und im Ehrenamt zu fördern. "Da steckt eine ganze Menge Potenzial drin", sagte Oberbürgermeisterin Margret Mergen gestern. "Jeder Mensch, der sich gut integriert, ist ein Gewinn für die gesamte Stadt."

Einwohner sollen gefragt werden

Wichtig ist laut Dürr, dass die Ideen für ein besseres Zusammenleben in der Kurstadt nicht nur in der Verwaltung oder im Gemeinderat entwickelt werden, sondern gemeinsam mit den Einwohnern. Zudem gehe es ihr dabei auch darum, das Thema Integration losgelöst von der Flüchtlingsfrage voranzubringen. Alle Einwohner, unabhängig von ihrer Herkunft und Aufenthaltsjahren in Baden-Baden, sollen sich künftig mehr an Entscheidungsprozessen und in gesellschaftlichen Handlungsfeldern in der Stadt beteiligen. Die Migrationsfrage und gesellschaftliche Veränderungen stellten die Stadt vor neue Herausforderungen und Fragestellungen. Das sei besonders während der Aufnahme von etwa 1000 Asylsuchenden in den Jahren 2015/16 deutlich geworden.

Der Gemeinderat beauftragte die Verwaltung gestern ohne Diskussion einstimmig, das Projekt in Angriff zu nehmen.