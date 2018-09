Größte Belastungsprobe beim Leo-Umbau Von Henning Zorn Baden-Baden - "Ich konnte bei einigen Meilensteinen der Stadtentwicklung mitwirken", lautet die Bilanz eines Mannes, der ein Arbeitsleben lang in der Baden-Badener Kommunalverwaltung tätig war und zuletzt rund viereinhalb Jahre als Leiter des zentralen Fachbereichs Planen und Bauen auch mit vielen Großprojekten zu tun hatte. Doch nun winkt der Ruhestand: Ende September ist der letzte Arbeitstag von Rudolf Schübert im Rathaus. "Ich habe meine Rolle immer als Koordinierer und Steuerer gesehen, nicht als Chefplaner. Mir war es wichtig, Projekte voranzutreiben", betont Schübert im BT-Gespräch. Und da hatte er als Chef von mehr als 170 städtischen Mitarbeitern aus etlichen Fachgebieten eine Menge zu tun. Schließlich wird in der Stadt bekanntlich an allen Ecken und Enden eifrig gebaut. Die Erfahrungen, die Schübert vorher in der Stadtverwaltung sammeln konnte, erleichterten ihm seine schwierige Aufgabe - denn das Thema Bauen spielte dabei immer eine wichtige Rolle. Und dies entsprach auch seinem Interesse, als er Anfang 1982 in die Dienste der Stadt Baden-Baden als Sachbearbeiter beim damaligen Rechts- und Bauordnungsamt trat. Zuvor hatte der gebürtige Gernsbacher, der in Bühl das Windeck-Gymnasium besuchte, eine Ausbildung für den gehobenen Verwaltungsdienst absolviert und erste Berufserfahrungen beim Regierungspräsidium Freiburg gesammelt. Ab 1990 übernahm Schübert im Baden-Badener Rathaus auch die Zuständigkeit für den Unteren Denkmalschutz und konnte sich auf diesem Gebiet rund ein Jahrzehnt lang viele Kenntnisse aneignen. In der Kurstadt habe er damals die ersten Tage des offenen Denkmals organisiert, erinnert sich Schübert gerne zurück: "Das war schon Pionierarbeit." Dies gilt aber auch für seine Tätigkeit bei der Stabsstelle Wirtschaftsförderung, die im Jahr 2000 begann. Dies sei ein neuer und sehr wichtiger Schwerpunkt der Verwaltungsarbeit geworden, der zunehmend an Dynamik gewonnen habe. Vor allem sei es damals auch darum gegangen, das Gewerbegebiet Oos-West zu vermarkten. 2007 begann Schübert dann bei der neu gegründeten städtischen Tochtergesellschaft Gewerbeentwicklung, wobei er vor allem als Projektsteuerer im Einsatz war. 2011 wurde er Leiter des Fachgebiets Bauordnung und übernahm 2014 den gesamten Fachbereich Planen und Bauen. Hier hatte Rudolf Schübert mit allen großen Bauvorhaben zu tun - und nicht alle waren das reine Vergnügen. Vor allem die Umgestaltung des Leopoldsplatzes mit all ihren Problemen bezeichnet er als "große Belastungsprobe". Da habe er viel Zeit investieren müssen. Nun sei aber alles in der richtigen Bahn: "Der Leo wird gut." Als weitere Herausforderungen, mit denen der Fachbereichleiter befasst war, sieht er unter anderem die Vorhaben im Bereich des SWR (Medienzentrum, "Wohnen am Tannenhof"), die Planung für das Park- und Verkehrsleitsystem, das nun bald installiert werden soll, die Umgestaltung der Schwarzwaldstraße und die Schaffung von Unterkünften für Asylbewerber. Auch das neue Wohnbauflächenmanagement der Stadt hat ihn sehr beschäftigt: "Da stehen wir noch am Anfang und brauchen einen langen Atem." Das Bauen sei nicht unbedingt leichter geworden in den vergangenen Jahren angesichts der anwachsenden Vorschriftendichte. Schwieriger und aufwendiger sei inzwischen auch die Bearbeitung von Bauanträgen. "Mehr Muße, aber kein Müßiggang", so blickt Rudolf Schübert auf den bevorstehenden Ruhestand. Er habe nun "Zeit für Dinge, die mir wichtig sind". Dazu zählt vor allem seine große Familie - Schübert ist inzwischen fünffacher Großvater, wie er nicht ohne Stolz erzählt. Zu seinen Hobbys gehören Skitouren und das Bergsteigen, aber auch das Orgelspiel und der Chorgesang.

