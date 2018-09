"Weltrekordversuche möglich"

Baden-Baden - Es tut sich etwas auf Baden-Badens größter Sportanlage: Seit Ende vergangener Woche läuft der zweite Sanierungsabschnitt des Aumattstadions. In den nächsten Monaten sollen die leichtathletischen Anlagen und das Rasensportfeld fit für die Zukunft gemacht werden.

"Weltrekordversuche sind also möglich", freute sich Bürgermeister Alexander Uhlig gestern beim Blick auf die Abmessungen der geplanten neuen Weitsprung-Anlage. Tatsächlich soll die umfassende und kostspielige Sanierung das Stadion auch für Wettkampfveranstaltungen auf höherem Niveau wieder geeignet machen, wie Gartenamtschef Markus Brunsing betonte.

Nach dem Bau eines Kunstrasenplatzes (wir berichteten) als erster Bauabschnitt steht nun der wichtigste Teil der Sanierung an, betonte Brunsing: Es geht ans Herz der Anlage, das zentrale Rasen-Spielfeld und die an den Rändern angeordneten Leichtathletik-Bereiche. Bei Letzteren wurde ein Großteil der bisherigen roten Gummigranulat-Oberflächen bereits abgetragen. Teile des darunterliegenden Asphalts sind ebenfalls in die Jahre gekommen und werden erneuert. Im nächsten Frühjahr, sobald die Witterung es zulässt, soll dann ein neuer Kunststoffbelag in verschiedenen Blautönen aufgebracht werden. Auch die Position der einzelnen Sportanlagen wurde in Zusammenarbeit mit einem Sportstättenberater des Badischen Leichtathletikverbandes und den Vereinen, die das Stadion nutzen, überdacht und optimiert. Wie Brunsing, sein Kollege Matthias Ott vom Gartenamt und Nicolas Krieg vom beauftragten Ingenieurbüro erläuterten, werden etwa die Weitsprunganlagen an einer Stelle gebündelt, was sowohl für den Schulsport als auch für Wettkämpfe von Vorteil sei. Bisher lag eine der Anlagen weit abseits an der Stirnseite des Kunstrasenplatzes.

Aber nicht nur der Leichtathletik-Bereich, auch der Rasenplatz bekommt eine Frischekur: Hier wird eine neue Beregnungsanlage eingebaut, es wird nachgesät und durchlüftet. Darüber hinaus wird die Treppenanlage im Eingangsbereich verschmälert und durch eine Rampe ergänzt, um künftig eine leichtere Zufahrt für Fahrzeuge und Geräte zur Pflege der Anlage zu erreichen.

Für den Bauabschnitt insgesamt sind 755000 Euro eingeplant. Die Kosten muss die Stadt allerdings nicht allein schultern: Das Regierungspräsidium Karlsruhe hat knapp 165000 Euro Fördergelder zugesagt. Die Freigabe des Rasenplatzes und der Leichtathletik-Anlagen ist im Mai 2019 geplant. Die Modernisierung des Gesamtstadions ist dann aber noch nicht abgeschlossen: In einem weiteren Abschnitt sind die Sanierung der Tribüne und der Bau eines Funktionsgebäudes vorgesehen.