Hauptlese vom Riesling beginnt

(cri) - Heute beginnen die Winzer der Baden-Badener Winzergenossenschaft (WG) in Neuweier mit der ersten Riesling-Hauptlese in verschiedenen Gewannen, am kommenden Freitag findet die dritte Hauptlese des Spätburgunders statt. Das teilte WG-Geschäftsführer Thomas Goth auf BT Anfrage mit.

Bisher sei man mit Qualität und Quantität des Weins "sehr zufrieden", sagte er. Nach und nach würden die Trauben gelesen, so dass die Menge auch bei der Anlieferung an der Traubenannahme in Neuweier, die in diesem Jahr zum letzten Mal dort stattfindet, bewältigt werden könne, erläuterte Goth. Denn die Menge sei in diesem Jahr größer als in den Jahren zuvor.

Wie berichtet, werden die Trauben aufgrund der beschlossenen Fusion der Baden-Badener WG und der Affentaler WG ab dem kommenden Jahr in der Affentaler WG angeliefert. Noch sei der Eintrag ins Handelsregister nicht erfolgt, teilte WG-Geschäftsführer Goth weiter mit. Er rechne aber bis Ende Oktober damit. Momentan seien die Anpassung der internen EDV-Abläufe der Logos und die neuen Etikettenauftritte in Arbeit, um nur einige Bereiche zu nennen. Goth wird als leitender Angestellter die Nachfolgefirma Baden-Badener Weinhaus am Mauerberg GmbH als Vertriebschef führen, die eine hundertprozentige Tochter der Affentaler WG sein wird.

Wie viel Spaß die Weinlese machen kann, beweist ein Bild der Varnhalter Familie Mürb, die sich mit verwandten Helfern während des Herbstens mitten im Weinberg zum Vespern niedergelassen hat. Geernet wurde Regent. Auch die nächste Generation steht mit dem achtjährigen Sebastian und dem fünfjährigen Tobias schon bereit, die Kinder von Winzer Thomas Mürb.