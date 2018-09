Die Belange der Stadt im Blick

Von Nina Ernst Baden-Baden - Bürger und Träger öffentlicher Belange konnten sich in letzter Zeit zur Machbarkeitsstudie für die Radschnellverbindungen Mittlerer Oberrhein äußern. In der jüngsten Sitzung des Bauausschusses des Baden-Badener Gemeinderats stimmten die Räte nun bei einer Enthaltung zu, die dabei erhaltenen Anregungen und Bedenken für den Bereich Baden-Baden an die Verantwortlichen der Studie weiterzugeben. Wie berichtet, ist ein Radschnellweg zwischen Karlsruhe und Bühl geplant. Die Machbarkeitsstudie für diesen Weg hat der Regionalverband Mittlerer Oberrhein in Kooperation mit den Landkreisen Rastatt und Karlsruhe sowie den Städten Karlsruhe und Baden-Baden in Auftrag gegeben. Die Studie greift unter anderem die Achse Durmersheim-Bietigheim-Ötigheim-Rastatt-Baden-Baden-Sinzheim-Bühl auf. Die Gutachter haben hierzu verschiedene Varianten der Streckenführung ausgearbeitet. Für keine der vorgeschlagenen Varianten kann sich das Fachgebiet Forst und Natur der Stadtverwaltung erwärmen. "Der Ausbauzustand der Radschnellwege soll sehr hoch sein, so dass Waldwege wegfallen", heißt es in der Beschlussvorlage. Dies betreffe vor allem die Verbindung zwischen Rastatt und Sandweier. Dort sei außerdem ein Wildkatzendurchlass der Bahn geplant. Dazugehörende angrenzende Ausgleichsflächen wären vom vorgesehenen Radweg direkt tangiert. Die Kritik des Fachgebiets: "Damit wäre der sensible Bereich, den man im Sinne der Biotopvernetzung für die Wildkatze neu gestaltet direkt von einem erhöhten Fahrradaufkommen beeinträchtigt". Eine andere Variante durchquert den Ooser Landgraben, der Teil des FFH-Gebiets (Flora-Fauna-Habitat) "Bruch bei Bühl und Baden-Baden" ist, und so den Eingriff in Gewässer erfordern würde. Für den Bereich Bühl-Steinbach und Steinbach-Sinzheim heißt es, dass, wenn dort der bestehende Rad- und Wirtschaftsweg genutzt werden solle, "der Weg für die Landwirtschaft und für die Freizeitnutzung zu Fuß nicht eingeschränkt werden darf". Weiterhin müsse eine sichere Lösung für die Querung der Karcher-Kreuzung in Steinbach gefunden werden. Bei einer weiteren vorgeschlagenen Streckenführung, die Haueneberstein betrifft (von der Bertha-Benz-Straße bis zum ehemaligen Bahnübergang), stelle sich als problematisch dar, dass diese "ausschließlich über private Grundstücke" läuft und "den geplanten Gewerbepark Braunmatt" zerschneidet. Auf die bereits vorhandenen Radwegbeschilderungen wird für den Bereich Sandweier hingewiesen. Und in den Unterlagen heißt es: "Für die Radwegführung zwischen Sandweier und Rastatt besteht bereits eine von der Stadt Rastatt in Auftrag gegebene Machbarkeitsstudie."

Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben