Bessere Anbindung für westliche Stadtteile

Baden-Baden - Die Weststadt, Balg, der Ooswinkel und die Cité werden nach BT-Informationen ab Dezember besser ans städtische Busnetz angebunden. Wie das BT erfahren hat, gibt es künftig eine Direktanbindung von Balg zum Bahnhof. Außerdem fahren die Busse der Linie 205 künftig durch die Rheinstraße und nicht mehr über den Zubringer.

Offiziell wollen die Stadtwerke erst heute Abend die Mitglieder des Betriebsausschusses über die geplanten Neuerungen informieren. Vorher wollte Stefan Güldner, Leiter der Verkehrsbetriebe, zu einer Anfrage des BT keine Stellung nehmen. Doch dem BT liegen Angaben vor, aus denen hervorgeht, dass es auf den Buslinien 205 und 206 ab dem Fahrplanwechsel zum 9. Dezember gravierende Veränderungen geben wird.

So wird laut BT-Informationen ab Dezember die aus der Weststadt schon länger laut gewordene Forderung nach einer direkten und umsteigefreien Anbindung in die Cité und damit zum Pendler-Parkhaus, zur VHS, den Schulen, zur Shopping Cité und zum Kino realisiert. In der vorderen Cité, die bislang nur von stadteinwärtigen Bussen der Linie 205 bedient wird, darf man sich auf eine direkte Anbindung im Viertelstundentakt auch stadtauswärts freuen. Balg und die Klinik bekommen eine direkte Anbindung an den Bahnhof.

Die Neuerungen, die dem BT vorliegen, im Überblick:

Linie 205:

Die Linie 205 fährt laut den dem BT vorliegenden Unterlagen auf ihrer Route zwischen Leopoldsplatz und Bahnhof nicht mehr über den Zubringer. Stattdessen verkehren die Busse durch die Rheinstraße und bedienen die Haltestellen Verfassungsplatz, Ebertplatz, Große und Kleine Dollenstraße sowie Dreieichenkapelle, fahren über die Murgstraße zum Ooswinkel und halten danach auch an den Haltestellen Vogesenstraße und Schwarzwaldstraße, bevor sie wie bisher über die Cité zum Bahnhof fahren. Diese Linienführung gilt umgekehrt auch auf dem Weg vom Bahnhof stadteinwärts. Nach BT-Informationen gilt weiter tagsüber der Viertelstundentakt. Auch am Halbstundentakt abends bis Mitternacht soll sich nichts ändern.

Linie 206:

Die Linie 206 verbindet laut BT-Informationen künftig nicht nur die Innenstadt und Balg, sondern auch den Bahnhof mit dem Ortsteil und somit auch umsteigefrei mit der Klinik. Damit wird eine Forderung des Klinikums Mittelbaden erfüllt, wo man sich, wie berichtet, von dieser Maßnahme einen Umstieg von Mitarbeitern vom Auto auf den Bus erhofft. Auf dem Weg von der Innenstadt nach Balg wird die 206 künftig nicht mehr über Ooswinkel, Schwarzwaldstraße und Kinzigbrücke fahren, sondern über den Schweigrother Platz. Auf seiner Route von Balg zur Innenstadt soll der Bus der Linie 206 nach BT-Informationen sogar über den Zubringer fahren. Auf dem Weg zum Bahnhof und zurück nimmt der Bus demnach die Route über die Schussbachstraße. Im Vorfeld war vom Klinikum auch gefordert worden, die Anbindung von Balg und der Klinik bis in die Abendstunden zu verlängern. Bislang fährt der letzte Bus um 19.49 Uhr die Haltestelle an der Klinik an. Ob es eine Ausweitung der Bedienzeiten auch in die Abendstunden gibt, darüber liegen dem BT keine Informationen vor. Auch dazu wollte Güldner vor der heutigen Sitzung des Betriebsausschusses gegenüber dem BT keine Stellung nehmen.

Kommentar