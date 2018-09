Durch die Laubhütte den Himmel sehen Von Tobias Conrad Baden-Baden - Im Rahmen der "Interkulturellen Wochen" veranstaltete die israelitische Kultusgemeinde am Mittwochabend mit dem Bündnis "Baden-Baden ist bunt" ihr jüdisches Erntedankfest, das Laubhüttenfest, bei den Kurhauskolonnaden. Im Anschluss daran fand ein Informationsabend über das jüdische Gemeindeleben im Gemeindezentrum in der Sophienstraße statt. Das jüdische Erntedankfest wurde mit einer symbolisch errichteten Laubhütte gefeiert. Zahlreiche Besucher hatten sich vor dem Kurhaus eingefunden. Nach einer Begrüßung durch Rabbiner Daniel Naftoli Surovtsev der israelitischen Kultusgemeinde und durch Stefan Lutz-Bachmann vom Bündnis "Baden-Baden ist bunt" wurde ein Büffet mit koscherem Essen und Trinken angeboten begleitet von jüdischer Musik und israelischen Tanzdarbietungen. Das jüdische Erntedankfest dauere sieben Tage, erklärte Surovtsev auf Nachfrage. In der Bibel sei das "Laubhüttenfest" zweimal erwähnt. Die Laubhütte stehe für ein Dach aus Pflanzen, so dass man den Himmel und die Sterne durch das Dach sehen könne. Weiterhin symbolisiere das Fest den Auszug der jüdischen Bevölkerung aus Ägypten. Am Abend gaben Surovtsev sowie Markus Sternecker, Lehrer für jüdische Religion am Richard-Wagner-Gymnasium, tiefere Einblicke ins jüdische Leben, insbesondere der Gemeinde in Baden-Baden. Oberbürgermeisterin Margret Mergen betonte in ihren Grußworten, dass es wichtig sei, Vorurteile über das jüdische Leben abzubauen und es gelte, das friedliche Miteinander weiterzuverfolgen. Das "Trio Brahms plus" der Philharmonie Baden-Baden mit Annette Konrad, Thomas Lukovich und Angela Yoffe umrahmte den Abend musikalisch. Surovtsev stellte das jüdische Leben der Gemeinde vor. Die Israelitische Religionsgemeinschaft Baden sei 1958 wiedergegründet worden. Momentan hat die Gemeinschaft 636 Mitglieder. An großen Feiertagen miete man den Löwensaal in Lichtental für Feste, an denen 150 bis 200 Leute teilnehmen. Führungen für Gruppen in Synagoge möglich Die Synagoge befindet sich in der Werderstraße 2, das Gemeindezentrum in der Sophienstraße 2. Surovtsev berichtete zum einen über die Gottesdienste in der Synagoge. Hierzu seien alle Bürger eingeladen. Zusätzlich zu den üblichen Feiern gebe es Hochzeiten oder auch Beschneidungen in der Synagoge. Der Rabbiner selbst veranstaltet auch Führungen für Gruppen durch die Synagoge insbesondere für Schulklassen. Weiterhin erklärte Surovtsev den Begriff "Koscher". Dieser sei ein Begriff aus der Bibel und bezeichne "etwas Erlaubtes". Ein weiterer Schwerpunkt der Gemeinde liegt auf der jüdischen Bildung. So gebe es eine Spielgruppe für Kinder dreimal pro Woche und auch ein Jungendzentrum. Religionsunterricht und Hebräischunterricht seien wichtige Themen. Anhand kurzer Videos veranschaulichte der Rabbiner die Aktivitäten der Kinder und Jugendlichen. Die soziale Arbeit nehme auch einen wichtigen Teil der Arbeit der Gemeinde ein, berichtete Surovtsev weiter. Hierfür habe man eine Sozialarbeiterin und zahlreiche freiwillige und ehrenamtliche Helfer. Die jüdische Gemeinde bietet auch Kurse an. So gebe es einen Chor, eine Tanzgruppe, einen Schachkurs, Computerkurse und Deutschkurse. Weitere Informationen zur Gemeinde findet man im Internet. www.ikg-bad-bad.de

