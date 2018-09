Weingut Kopp kommt Ebenungern entgegen

Sinzheim - Unter großer Anteilnahme von Ebenunger Bürgern hat der Sinzheimer Gemeinderat am Mittwochabend einstimmig den vorhabenbezogenen Bebauungsplan "Weingut Kopp" gebilligt. Nach massivem Widerstand aus dem 80-Seelen-Dorf gegen die Größe der Betriebserweiterung, aber vor allem gegen die geplante Gastronomie und deren Folgen hat der Bauherr seine Pläne überarbeitet. Diese werden erneut offengelegt.

Wesentliche Änderungen sind: Reduzierung der Gebäudelänge, Festlegung der Öffnungszeiten und der Anzahl in der Gastronomie und der Vinothek zu bewirtenden Personen und Aktualisierung des Vorhaben- und Erschließungsplans. Hinzu kommen die Klärung der zweiten Zufahrt durch die Reben über die Gemeindeverbindungsstraße und die damit verbundene Entlastung der Ortsmitte.

Folgendes wurde festgelegt: Die Länge des Gebäudes wird im Südosten um acht Meter reduziert, und der bisher geplante Seminarraum entfällt. Die Fassade wird in gedeckten dunklen Tönen gehalten. Die Anzahl der Sitzplätze wird von ursprünglich rund 200 auf nun maximal 110 beschränkt. Diese verteilen sich auf die Vinothek (30 Sitzplätze) und die Gastronomie (80 Sitzplätze im Innen- und Außenbereich).

Neben neun Anregungen von Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange sind 25 private bei der Offenlage des Planentwurfs eingegangen, die abzuwägen waren. Vor allem die Ebenunger trugen darin ihre Ängste und Sorgen vor und gaben ihrer Furcht vor Lärm und stark zunehmendem Verkehr Ausdruck. Aufgrund dessen hätten Gemeinde und der Bauherr, die Familie Kopp, das Vorhaben noch einmal überdacht, erklärte Eberhard Gschwender, stellvertretender Bauamtsleiter, in der Sitzung.

Das Ergebnis: Man will am Vorhaben in veränderter Form festhalten. Die Gründe: Sicherung der betrieblichen Belange eines traditionellen Weinguts durch Vermarktung der Weinprodukte in Verbindung mit einem Angebot anspruchsvoller regionaler Gastronomie; Sicherung der Unterhaltung und Pflege der Reben; touristische Aufwertung der Vorbergzone.

Im Anschluss trug Fachfrau Karin Kies die weiteren Fakten bezüglich Planung, Lärm- und Umweltgutachten vor. In Letzterem sind Kompensationsmaßnahmen vorgeschrieben wie beispielsweise der Bau von Trockenmauern für Zauneidechsen. Die Lärmrichtwerte würden eingehalten, so Kies. Im Jahr dürften zehnmal sogenannte seltene Ereignisse wie ein Hoffest oder nächtliche Weinlesen stattfinden.

Ratsmitglied Gabriel Schlindwein (CDU) betonte die große Bedeutung des Weins für die Gemeinde und stand den Plänen positiv gegenüber. Er verwies darauf, dass sich die "Familie Kopp bewegt" habe und man das Vorhaben mit der nunmehr reduzierten Sitzplatzzahl gelassener sehen könne. Auch die Grünen unterstützen die geplante Erweiterung. Allerdings gab Matthias Schmälzle zu bedenken, dass eine Festlegung auf zehn "seltene Ereignisse" je nach Wetterlage zu einengend sein könne. Auch die Freien Wähler "stehen hinter der Sache", wie Norbert Ernst sagte.

Simon Huck (SPD) betonte das "Entgegenkommen" der Familie Kopp. Die Weinlese in die "seltenen Ereignisse" miteinzubeziehen hielt Kurt Rohner (FDP) für völlig daneben und schlug hier eine Überprüfung vor. Im Übrigen stellte er fest, dass der Betrieb den Bürgern bei Verkehr, Lärm und Gastronomie sehr entgegengekommen sei. Auch Johannes Hurst (fraktionslos) sprach von "guten Kompromissen".

Bürgermeister Erik Ernst meinte kurz vor dem Votum des Gemeinderats - an dem sich Ratsmitglied Johannes Kopp wegen Befangenheit nicht beteiligte: "Jetzt liegt alles Abwägungsmaterial vor", man könne nun guten Gewissens abstimmen." Im Anschluss gebe es bei der Offenlage ja noch einmal die Möglichkeit der Beteiligung. "Ich hoffe, dass jetzt Ruhe im Dorf einkehrt."