Linie 216 soll über den Zubringer fahren

Baden-Baden - Die Überlegungen der städtischen Verkehrsbetriebe zur Optimierung der Buslinienführung sind am Donnerstag im Betriebsausschuss vorgestellt worden. Wie das BT bereits im Vorfeld berichtete, geht es dabei unter anderem um die Linien 205 und 206. Darüber hinaus befassen sich die Planer mit der 216, wie Stefan Güldner, Leiter der Verkehrsbetriebe, in der Sitzung nun erläuterte.

Es werde darüber nachgedacht, diese Linie nicht mehr über die Rheinstraße, sondern über die B500 zu führen. Dadurch könne ein "Schnellbus" mit einer geringeren Fahrzeit zwischen Bahnhof und Innenstadt entstehen. Am 30-Minuten-Takt der Busse wolle man aber nichts ändern: So entstehe auch mit Blick auf anstehende Baumaßnahmen etwa in Haueneberstein und in Steinbach ein "gewisser Zeitpuffer" für Verspätungen.

Denn: Die Route der 216 ist extrem lang, sie führt von Neuweier über Steinbach, Varnhalt, die Stadtmitte und den Bahnhof in Oos nach Haueneberstein. Dadurch wird sie unter anderem durch die geplante Sanierung der Yburgstraße in Steinbach in Mitleidenschaft gezogen. Die Veränderung könne auch die Anbindung des SWR, der auf der Strecke liegt, an den Bahnhof verbessern, meinte Güldner. Allerdings hätten SWR-Mitarbeiter aus der Weststadt dann keine Direktverbindung mehr.

Bei der Linie 205 ist hingegen, wie berichtet, angedacht, diese nicht mehr über den Zubringer zu führen, sondern über den Ooswinkel und durch die Rheinstraße fahren zu lassen. Es gebe viele Nachfragen, die Cité stärker mit der Weststadt zu verknüpfen, erläuterte Güldner. Zudem entstehe so eine Direktverbindung zwischen der Firma Arvato und dem Pendler-Parkhaus am Cineplex. Diese Ziele ließen sich mit einer "minimalen Fahrzeitverlängerung" erreichen. Man werde mit der gleichen Anzahl an Fahrern und Bussen hinkommen und den bisherigen 15-Minuten-Takt beibehalten können.

Bei der Linie 206, die künftig nicht nur die Innenstadt mit Balg, sondern auch den Bahnhof mit dem Ortsteil verbinden soll (wir berichteten), ist laut Güldner angedacht, die Taktung zu verdichten.

Dadurch, dass man von dem Ortsteil abwechselnd die Innenstadt und den Bahnhof ansteuern wolle, könne man einen 20-Minuten-Takt zwischen Balg und dem Schweigrother Platz erreichen, erläuterte der Chef der Verkehrsbetriebe weiter. Bisher gab es auf dieser Strecke einen 30-Minuten-Takt. Am Schweigrother Platz sei dann auch ein Umstieg möglich, falls man in die jeweils andere Richtung weiterfahren wolle.

Bürgermeister Alexander Uhlig betonte, dass die Pläne noch nicht endgültig seien. Man werde weiterarbeiten und vor einer Umsetzung auch den Betriebsausschuss noch abstimmen lassen.