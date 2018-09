"Große Lösung" für Stephanienstraße

Sinzheim

Rat stimmt für Bebauungsplan Sinzheim (cri) - Der Gemeinderat hat einstimmig den vorhabenbezogenen Bebauungsplan "Weingut" Kopp" (Foto: cri) gebilligt. Nach Widerstand aus dem Dorf gegen die Gastronomie hat der Bauherr seine Pläne überarbeitet. Die Bürger sorgten sich wegen des Lärms und des Verkehrs.

Bühlertal

Frischzellenkur für Sportanlagen Bühlertal (eh) - Die Außensportanlagen für Leichtathletik am Mittelberg sind in die Jahre gekommen. Die Sanierung kann nicht länger aufgeschoben werden. Das gleiche gilt für die gesamte Außensportanlage der Dr.-Josef-Schofer-Schule (Foto: eh). Die Arbeiten beginnen im Frühjahr.

Gernsbach

Retter alter Bausubstanz Gernsbach (stj) - In der Papiermacherstadt gibt es viel alte Bausubstanz. Genau darauf ist die Stenner & Frank KG Immobilien Baden-Baden spezialisiert. Sie ist gerade dabei, das zweite denkmalgeschützte Haus in der Bleichstraße (Foto: Juch) zu sanieren; als nächstes soll die Villa Luise dran sein.

Straßburg / Karlsruhe

Architektur am Oberrhein Straßburg/Karlsruhe (red) - Die diesjährigen Europäischen Architekturtage am Oberrhein beginnen heute und dauern bis 31. Oktober. Präsentiert werden beispielhafte Bauten, zum Beispiel der Neubau der Petrus-Jakobus-Kirche von Peter Krebs in der Karlsruher Nordweststadt (Foto: pr).