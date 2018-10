"Danke, lieber Ma nfred Bender"

Baden-Baden - "Café International - Kaffee - Kuchen & Kontakte": Exakt drei Jahre lang hat der Treffpunkt im Dietrich-Bonhoeffer-Haus für Menschen, die nach gefährlicher Flucht in Baden-Baden gestrandet waren, einen Rückzugsort angeboten, an dem sie von ehrenamtlichen Helfern und Betreuern freundlich empfangen wurden. Und sie konnten hier im Austausch mit anderen, die ebenfalls ihre Heimat verließen, ihr Schicksal teilten.

Im Rahmen der Interkulturellen Woche 2015 startete das Projekt, und in der Interkulturellen Woche 2018 legte es Geburtstags- und Abschiedsfeier zusammen. Das Ende dieser hervorragenden Einrichtung sei keineswegs das Auslaufen von Fördergeldern oder politisches Versagen, erklärte Gründer Manfred Bender, der damals die Notwendigkeit einer entsprechenden Maßnahme erkannte und auch in die Tat umsetzte, im BT-Gespräch.

Das Projekt habe sich aus Spenden, Kollekten und Geld aus der Gemeindekasse selbst getragen. Bereits seit Längerem hatte sich der pensionierte Pfarrer mit Deutschunterricht für Migranten in der Westlichen Industriestraße in der ehrenamtlichen Flüchtlingsarbeit engagiert. Seine Idee war, den Entwurzelten einen sicheren Ort zu nennen, der ihnen Kontakte bot, Hilfe beim Umgang mit den Behörden, und grundlegende Regeln nahe brachte, um im fremden Land mit verwirrender Kultur und Freizügigkeit zurechtzukommen.

Der Jugendraum im Bonhoefferhaus, ausgestattet mit allem, was man für diesen Zweck benötigte, wurde von der evangelischen Stadtkirchen-Gemeinde und auf deren Kosten und Risiko überlassen, und Manfred Bender nahm die Rolle des Organisators und Hausvaters an. Das Werben um Ehrenamtliche zog viele Helfer an, ohne deren Einsatz das Unternehmen zum Scheitern verurteilt gewesen wäre. Es sprach sich herum, und für einen Euro ins Sparschwein konnten sich die Gäste mit Kaffee, Kuchen und diversen Spielmöglichkeiten jeden Freitag zwei Stunden lang unterhalten. Es gab Referate und es kamen Fragen zur Sprache, und einmal pro Monat wurde zum aktuellen Themenabend eingeladen.

Waren die Besucher aus vielen Ländern Afrikas und Arabiens anfangs noch unsicher in der fremden Umgebung und kamen häufig ins Café, so zogen sie bei wachsender Autonomie vor, sich mit ihren Landsleuten, individuellen Freunden oder Angehörigen ihrer Religion und Kultur zu separieren. Stammesfehden, beispielsweise in Afrika, deuten ja darauf hin, dass auch dort nicht "jeder mit jedem" kann. Je nachhaltiger die Integration wirkte, die Menschen durch Ausbildung und Arbeitsplatz gebunden wurden, andere Interessen pflegten, je mehr habe die Nachfrage nach Café International nachgelassen. Auch das Team verringerte sich im Lauf der Zeit durch Umzug, Berufswahl oder private Anliegen.

Zu diesem Zeitpunkt gewann Manfred Bender die Überzeugung, dass seine Stammgäste im Café langsam flügge wurden und einer anderen individuellen Unterstützung bedurften. Die sagten ihnen im Lauf der Veranstaltung Dekan Thomas Jammerthal, Kirchenvorstand Ekke-Heiko Steinberg und die Oberbürgermeisterin Margret Mergen zu. Sie wies in ihren Dankesworten aber auch darauf hin, dass in der Stadt 900 weitere geflüchtete Menschen Betreuung nötig hätten. Doch Manfred Bender will nach so vielen Jahren ehrenamtlichen Engagements mit einem "Sabbatjahr" eine Pause einlegen, um Zeit für sich, die Familie und neue Ideen zu haben.

Damit stieß er auf breites Verständnis. "Danke, lieber Manfred Bender, Du hast viel für uns getan", sangen die Anwesenden dem Mann, der dem Team ein vorbildlicher Leiter war und jeden einzelnen Gast per Handschlag begrüßt hatte. Nach dem feierlichen Auftakt stand das reichbestückte Kuchenbuffet im Mittelpunkt, kamen weitere Gäste mit dem Kirchenbus aus entlegenen Unterkünften, und später spielte die Band "Walking Drums" zum Tanz auf.