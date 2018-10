Zu Besuch bei Partnern in Peru

Sinzheim - Pfarrer Bernhard Dorner ist ein kontaktfreudiger Mensch. Seit knapp vier Jahren ist er Pfarrkooperator in der Seelsorgeeinheit Sinzheim-Hügelsheim und wohnt im Spargeldorf.

Seinen dreiwöchigen Urlaub nutzte er für eine Kontaktreise in die Partnerdiözesen in Peru. Die fünfte Südamerikareise hatte er unter das Motto "Vamos juntos - Lass uns zusammen gehen" gestellt. In jedem der drei Ziele, die er eingeplant hatte, verbrachte er mehrere Tage. So auch in der Kleinstadt Chancay, die etwa 70 Kilometer nördlich der Hauptstadt Lima direkt am Pazifik liegt und die Partnergemeinde der Seelsorgeeinheiten Sinzheim-Hügelsheim und Rheinmünster ist. Bernhard Dorner ist der hauptamtliche Vertreter des Arbeitskreises "Peru", dessen Vorsitzender Stefan Lendle ist.

Bereits von 2010 bis 2012 hatte Bernhard Dorner, der von 2008 bis 2014 Pfarrer in Hohberg (bei Lahr) war, in seinen Urlaubswochen die damalige Partnergemeinde Aija in Peru besucht. Das Dorf Aija liegt etwa 420 Kilometer nördlich von Lima in 3200 Meter Höhe in den Kordilleren. Die Freude über das Wiedersehen endete in einem Abschiedsgottesdienst und einem Festessen mit einem Bildervortrag. Die dritte Station war die katholische Pfarrgemeinde St. Johannes des Täufers in Lima/Callao, die Partnergemeinde von Friesenheim (bei Lahr).

Schon Monate vor seiner Reise hatte Bernhard Dorner Kontakt zu Luis Briceno aufgenommen, mit dem er freundschaftliche Kontakte pflegt. Der junge Peruaner war 2016 ein Jahr lang in Sinzheim gewesen und hatte innerhalb seines Sozialpädagogikstudiums als Volontär bei der Werkstätte der Lebenshilfe gearbeitet. Seine "Pflegeeltern" waren damals Dagmar und Peter Gassenschmidt, deren Tochter Viola in Peru ein Auslandspraktikum absolviert hatte.

In Chancay war Bernhard Dorner im Pfarrhaus herzlich willkommen. Seit vier Jahren wird die Pfarrei von Pfarrer Ronald Caprera Cieza betreut. Der Sinzheimer Gast erlebte, wie Kinder auf die Erstkommunion und Jugendliche auf die Firmung vorbereitet werden, welche Aufgaben der Liturgiekreis wahrnimmt und konnte mit den Verantwortlichen der Pfarreien "Virgen de la Candelaria y san Jose und San Juan Maria Vianey" in Kontakt kommen. Als Geschenk überreichte er im Auftrag der beiden Seelsorgeeinheiten eine Partnerschaftskerze, die im Kloster Lichtenthal verziert worden war und das Emblem der Partnerschaft mit Peru zeigt. Darüber hinaus hatte er im Auftrag des Peru-Kreises eine Spende von 1000 Euro übergeben. Der Betrag stammt aus dem Erlös vom Fastenessen in den Pfarreien und dem Verkauf von Eine-Welt-Artikeln aus fairem Handel.

Bernhard Dorner besuchte verschiedene Sozialprojekte, unter anderem ein Haus für Frauen, die Gewalt in der Familie erlebt hatten. Derzeit ist das "Sorgenkind" der Pfarrei das Schulzentrum im Ortsteil Peralvillo, das dringend erweitert werden muss. 400 Kinder und Schüler, vom Kindergartenalter bis zum Schulende werden dort betreut. Staatliche Hilfen sind äußerst gering.

Für erfreuliche Begebenheiten sorgte unter anderem die engagierte Tierärztin Yvonne Huarancca De Ojeda, die sich in die Pfarreiarbeit einbringt und auch schon in Sinzheim war. Sie nahm Bernhard Dorner mit zu einem Staatsakt mit Flaggenhissung und Fanfarenklängen. Neben etlichen "hohen Gästen" aus Politik, Militär und Wirtschaft wurde auch Bernhard Dorner als Gast der Partnergemeinde offiziell begrüßt. "Das war für mich eine große Ehre", denkt er schmunzelnd zurück. Auf jeden Fall will er auch im kommenden Jahr wieder nach Peru reisen, denn "Vamos juntos" hat er auf seine geistige Fahne geschrieben.