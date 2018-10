Wasserwerk gibt erfrischende Einblicke

Baden-Baden - Am Samstag fand der Tag der offenen Tür des Grundwasserwerks in Sandweier statt. Führungen, Infostände sowie Vorträge zum Thema Wasseraufbereitung und Wasserförderung waren die Hauptprogrammpunkte.

Das Grundwasserwerk wurde 1912 in Betrieb genommen. In den letzten Jahren wurde es umfassend technisch saniert (das BT berichtete). So hatten die zahlreichen Besucher, die auch einen Shuttle-Bus vom Bahnhof nutzen konnten, die Möglichkeit sich umfassend über die Neuerungen und die Abläufe im Wasserwerk zu informieren.

Am Eingang des Grundwasserwerks war zunächst ein Informationsstand aufgebaut, an dem man sich mit verschiedenen Broschüren zum Grundwasserwerk versorgen konnte. Von hier aus starteten stündlich Führungen durch das Wasserwerk. Peter Riedinger, Abteilungsleiter für Gas, Wasser und Wärme, erklärte während des etwa 30-minütigen Rundganges an vier verschiedenen Stationen den "Weg des Wassers". An der ersten Station wurden die Besucher über die Vertikal- und Horizontalbrunnen im Werk informiert. So liege die Fördermenge von insgesamt drei Pumpen bei insgesamt 1500 Kubikmeter pro Stunde. An der zweiten Station erklärte Riedinger die Druckfilteranlage zur Enteisenung und Entmanganung des Wassers. Hierfür habe man insgesamt zehn Filterkessel. An der dritten Station erläuterte Riedinger die Vorteile und Funktion der Niederdruckumkehrosmoseanlage zur Reduzierung von PFC und Wasserhärte, die zuletzt installiert wurde. "Ziel ist es, einen Härtegrad für Baden-Baden von sechs bis zehn zu erreichen", erklärte Riedinger. Weiterhin ist noch ein Aktivkohlefilter zur PFC-Entfernung im Einsatz. An der letzten Station wurde die 1986 erbaute Maschinenhalle mit Förderpumpen und der Steuerungstechnik besichtigt.

Im Anschluss an die Führung konnte man sich einen etwa 15-minütigen Vortrag zur Trinkwasserversorgung und Quellwassergewinnung aus dem Quellgebiet um die Bühlerhöhe bis zur Roten Lache anhören. Ziel sei es, immer das komplette Quellwasser zu nutzen und erst dann mit dem aufbereiteten Grundwasser zu kompensieren, erklärte Riedinger. So erfuhr man, dass das Quellwasser horizontal aus 38Metern Tiefe gefördert werde.

Ein weiterer Vortrag ging auf das Thema Trinkwasserqualität ein und erläuterte die Anforderungen an das wichtigste Lebensmittel. Die Besucher wurden bei Fragen durch die Mitarbeiter der Stadtwerke unterstützt.

Für das leibliche Wohl war vor Ort ebenso gesorgt wie für die Kinder. Für sie standen verschiedene Spielmöglichkeiten zur Verfügung, und man konnte sogar mit dem Hubsteiger das Wasserwerk aus 23 Meter Höhe besichtigen.