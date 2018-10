Kunterbunter Familientag eröffnet den Probenraum

Baden-Baden - Genutzt wird er schon lange sehr fleißig, die offizielle Eröffnung stand jedoch noch aus. Mit einem kunterbunten Familientag wurde jetzt der Probenraum des Sängerbundes und Musikvereins Harmonie Balg zünftig eingeweiht.

Balg sei ein Stadtteil mit Weitblick, bescheinigte Oberbürgermeisterin Margret Mergen in doppeldeutiger Hinsicht. Hier sei das Gemeindeleben vorbildlich voran gebracht worden durch die gemeinsam mit der Kirchengemeinde getragene Entscheidung, das Gemeindezentrum weiter zu entwickeln. Sie erinnerte in ihrem Grußwort kurz an anfängliche Vorbehalte und vielfältige Diskussionen, bis die wegen der Verlegung des Kindergartens St. Felix notwendig gewordene Baumaßnahme zumindest theoretisch in trockenen Tüchern war.

Dank professioneller Planung sei das Gebäude optimal neu konzipiert worden. So erhielten die Kinder den unteren Bereich wegen der direkten Anbindung an die Außenanlagen. Das Treppenhaus wurde abgekappt, aus zwei kleinen Räumen wurde ein großer geschaffen. Damit steht nun ein heller und freundlich gestalteter Probenraum zur Verfügung für den Sängerbund und den Musikverein, in einem Abstellraum können zudem die Musikinstrumente gelagert werden. Angesetzt war ein Etat von 90000 Euro für den Umbau. Dank 490 Stunden erbrachter Eigenleistung der Vereine beim Boden- und Fliesenverlegen oder den Malerarbeiten konnte dieser Betrag auf ganze 66000 Euro reduziert werden, bilanzierte die Stadtchefin hoch erfreut. Sie bezeichnete das Balger Modell als beispielhaft für die Umnutzung weiterer öffentlicher Gebäude in der Stadt.

Stellvertretend wurden von den beiden Vorsitzenden des Musikvereins (Katja Wettstein) und des Sängerbundes (Claudia Bleich) als fleißigste Helfer Peter Groß und Rolf Daul geehrt. Die beiden hätten allein mindestens die Hälfte der 490 Stunden Eigenarbeit geleistet, seien permanent vor Ort gewesen und hätten sich nicht nur handwerklich, sondern auch bei der Koordination und Organisation eingebracht.

Nachdem die Besucher durch "Nessaja" und den Marsch "Bergmannslust" des Musikvereins sowie den Sängerbund mit "Auf das Leben" und "Solange man Träume noch leben kann" eingestimmt waren, wurde zur Tat geschritten. Mergen durchschnitt das Band, mit einem kleinen Sektempfang wurden die Besucher im Probenraum willkommen geheißen. Mehrere Schautafeln verdeutlichten hier Fortgang und Fertigstellung der Baumaßnahmen.

Zurück in der Turn- und Festhalle setzten sich die ganz Kleinen aus der musikalischen Früherziehung goldig in Szene. Nele Spannagel, Louis Liebenstein, Sophia Yel und Mukul Vuyyurru boten mit musikalischer Untermalung viel Spaß an der Rhythmik. Aus der Blockflötengruppe zeigten Dinah Staufer, Marlene Wittke, Vincent Sehl und Julian Adam, was sie gelernt haben, begleitet wurden sie dabei von Michael Vilgis am Klavier. Auch der Chor der Blue Voices brachte sich mit "Seize the day" und "Eight days a week" ein, dann schlug die große Stunde der bereits in Ausbildung befindlichen Kinder. Trotz ihres Lampenfiebers bewältigten Tim Metzmeier und Nils Schröder am Schlagzeug, Larissa Lorenz an der Trompete sowie Nina Metzmeier, Paula Spannagel, Mia Schäfer, Mia Geßler und Carina Merz an der Klarinette ihr Pensum sicher und durften im Applaus baden.