Bald Tempo 30 in Lichtental, Weststadt und Oos?

Stuttgart



Mehr Nutzer von WLAN Stuttgart (lsw) - Zunehmend mehr Nutzer loggen sich in öffentliche WLAN-Netze in Baden-Württemberg ein. In Stuttgart gibt es vier städtische Hotspots, in die sich Passanten kostenlos einloggen können. Auch in Karlsruhe wird das städtische WLAN immer häufiger genutzt (Foto: dpa). » Weitersagen (lsw) - Zunehmend mehr Nutzer loggen sich in öffentliche WLAN-Netze in Baden-Württemberg ein. In Stuttgart gibt es vier städtische Hotspots, in die sich Passanten kostenlos einloggen können. Auch in Karlsruhe wird das städtische WLAN immer häufiger genutzt (Foto: dpa). » - Mehr