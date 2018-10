Andreas Lenhardt neuer König

Baden-Baden - Acht Schützenvereine sind im Stadtkreis Baden-Baden aktiv. In diesem Jahr richtete der Schützenverein "Heiligenstein" Neuweier die 41. Stadtmeisterschaften der Stadt Baden-Baden im Sportschießen aus. 185 Schützinnen und Schützen nahmen daran teil. Eine beachtliche Anzahl, wie Oberbürgermeisterin Margret Mergen bei der Siegerehrung im Schützenhaus Neuweier ausführte.

Sie gab den Referenzschuss für die Kür des Stadtschützenkönigs ab. Als zielsicher und somit als neuer Stadtschützenkönig erwies sich Andreas Lenhardt vom Schützenverein Balg.

Mergen, Stefan Meier, Vorsitzender des Schützenvereins Neuweier, und Werner Teurezbacher, Hauptschießleiter des Vereins, konnten Krimhilde Lienkamp (Neuweier) zur ersten Stadtschützen-Ritterin und zum zweiten Stadtschützenritter Dieter Bauer (Steinbach) erheben. 75 Teilnehmer gaben einen Schuss auf die Königsscheibe ab.

Die Oberbürgermeisterin bezeichnete den Zusammenschluss der Schützenvereine zur Ausrichtung der Stadtschützenmeisterschaften als vorbildlich. Ein weiteres Grußwort sprach Peter Bleich vom Sportausschuss. Er dankte zudem den Sponsoren und der Stadt für die gewährte Unterstützung.

Eine große Anzahl an Schützinnen und Schützen der Schützenvereine Oostal, Jagdschloss, Waldheil, Balg, Haueneberstein, Sandweier, Neuweier und Steinbach konnten sich anlässlich der Meisterschaften auszeichnen lassen. Eine jeweilige Wertung erfolgte im Einzel- und Mannschaftsschießen, in den Disziplinen Luftgewehr, Kleinkaliber, Sport- und Luftpistole.

Das Schüler-Luftgewehr- Einzelschießen gewann Julius Pfeffinger (Sandweier). Die Jugendwertung in der gleichen Kategorie entschied Sören Matt für sich. Im Rahmen der Mannschaftswertung hatte Neuweier 1 die Nase vorne. Das Luftgewehr-Junioren-Einzel gewann Pascal Koren (Sandweier) vor Marvin Matt (Neuweier). In der Disziplin Luftgewehr-Damen-Einzel siegte Katharina Braun (Sandweier) und bei den Schützen Jonas Kern (Neuweier). Auch in der Mannschaftswertung belegte Neuweier 1 den ersten Platz, bei den Damen war der SV Balg siegreich.

Die Luftpistole-Schüler-Einzelwertung entschied Angelina Polland (Jagdschloss) für sich. Im Jugend-Einzel gewann Justin Friedmann (Jagdschloss) die Schießdisziplin. Heike Mühleisen (Oostal) zeigte sich bei den Damen erfolgreich. Auch den Mannschaftspokal durfte Oostal mitnehmen. Bei den Männern gewann die Luftpistole-Schützen-Einzelwertung Rolf Fallert (Steinbach). Zudem sorgten die Steinbacher Schützen für den Mannschaftssieg. In der Klasse der Kleinkaliber-Schützen traf Katharina Braun (Sandweier) am besten. Neuweier 1 (Erster) und Sandweier 1 (Zweiter) sind Mannschaftsbeste.

Bei den Sportpistolenschützen konnte den Erfolg im Damen-Einzel Heike Mühleisen (Oostal) für sich reklamieren. Das Männer-Einzel führt Peter Hellwig (Neuweier) an. In der Mannschaftswertung ging der Sieg ebenfalls an Neuweier 1.

Die Disziplin Luftgewehr Auflage konnte im Damen-Einzel Franziska Herbrig (Jagdschloss) gewinnen. Ebenso zeigte sich der Schützenverein erfolgreich im Mannschaftsschießen der Frauen. Im Männer-Einzel setzte sich Hartmut Feger (Jagdschloss) durch. Der SV Jagdschloss sicherte sich auch in der Mannschaftswertung den ersten Platz.

Klaus-Dieter Rost vom SV Neuweier gewann die Disziplin Luftpistole Auflage. Außerdem konnte sich der ausrichtende Schützenverein in der Mannschaftswertung durchsetzten. Die Wertung Kleinkaliber Auflage im Einzel gewann Franziska Herbrig vom SV Jagdschloss. Auch in dieser Disziplin gewann der SV Jagdschloss die Mannschaftswertung.