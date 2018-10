Stadtarchiv: Aus dem Baldreit in den Westen?

Baden-Baden - Das kurstädtische Stadtarchiv soll in einem Neubau im Westen der Stadt untergebracht werden. Das neue Archivgebäude ist in direkter Nachbarschaft zum Wohnmobilhafen in der Wörthstraße vorgesehen. Das Baldreit-Gebäude, wo sich das Stadtarchiv derzeit in der Innenstadt befindet, könnte künftig als Erweiterung für das benachbarte Rathaus genutzt werden.

Das geht aus den Unterlagen für die Sitzung des gemeinderätlichen Hauptausschusses am Montag, 15. Oktober, hervor. Der Gemeinderat soll die Verwaltung beauftragen, Planungen für die Verlagerung des Stadtarchives in Auftrag zu geben, heißt es darin. Die Verwaltung rechnet demnach mit Baukosten von mindestens vier Millionen Euro. Stimmt das Gremium zu, könnte der Neubau Anfang 2020 begonnen werden und Mitte 2021 fertiggestellt sein, heißt es weiter.

Auf dem Areal, das für den Neubau vorgesehen ist, befindet sich derzeit eine Wiese mit Linden- und Walnussbäumen sowie ein Umspannwerk. Dieses soll in den kommenden Jahren verlegt werden. Ursprünglich war dort deshalb der Neubau der Probebühne für das Theater vorgesehen gewesen. Diese ist jetzt aber in einem ehemaligen Industriegebäude in Oos angesiedelt worden (wir berichteten). Auch über Wohnbebauung an dieser Stelle war in der Verwaltung nachgedacht worden. Wegen der Lage in der Nähe des Zubringers ist aber die Lärmproblematik zu groß. Für das Stadtarchiv sei das Gelände, eingerahmt von Wörthstraße, Grüner Einfahrt und Wohnmobilhafen, aber ideal geeignet, heißt es in den Unterlagen.

Dass das Stadtarchiv nicht unverändert im denkmalgeschützten Baldreit-Gebäude in der Innenstadt bleiben kann, steht schon seit 2016 fest. Bei einer Brandverhütungsschau waren damals erhebliche Mängel festgestellt worden. Seither wird über eine Sanierung oder Verlagerung des Archivs nachgedacht. Geplant ist nun, in einem klimatisierten und gesicherten Keller-Depot in der Cité Gegenstände wie Denkmäler, Skulpturen oder Möbel unterzubringen. Die vorwiegend auf Papier vorhandenen Bestände und kleinere Sachen wie Porzellan, Glas oder historisches Spielzeug kommen im Neubau unter. Geprüft wurde auch eine Digitalisierung der Papier-Bestände. Die Einsparung bei den Baukosten, weil man dann einen kleineren Archiv-Neubau bräuchte, wäre aber nicht so hoch, wie die Kosten für Digitalisierung und langfristige elektronische Speicherung der Bestände, heißt es in den Unterlagen.

Das Stadtarchiv bewahrt seit 126 Jahren Zeugnisse und Gegenstände der Stadtgeschichte auf. Hinzu kommen Urkunden und Amtsbücher seit dem 15.Jahrhundert, ein umfangreiches Foto- und Planarchiv, Plakate und Druckschriften. In den Baldreit-Räumen lagern 2,5 Kilometer Akten. Weitere 2,5 Kilometer Ordner fallen in den kommenden zehn Jahren zusätzlich in Büros der städtischen Fachbereiche für die Unterbringung im Archiv an.

Was mit dem Baldreit-Gebäude wird, das nach dem Umzug des Archivs in den Westen der Stadt leersteht, ist noch nicht klar. Möglicherweise kann es als Erweiterungsfläche fürs Rathaus genutzt werden. Laut Unterlagen wäre dort Platz für 35 bis 40 Büroarbeitsplätze. Allerdings verschlänge der Umbau des Hauses weitere 2,5 Millionen Euro.

Derzeit beschäftigt sich eine Arbeitsgruppe der Verwaltung grundsätzlich mit der Frage, welche Räume und Gebäude in der Stadt künftig auf welche Weise von der Stadtverwaltung genutzt werden sollen. In diesem Zusammenhang ist auch die Frage thematisiert worden, ob es sinnvoll wäre, einen kompletten Neubau für die Verwaltung zu erstellen. Dies wurde aber verworfen - unter anderem wegen der möglichen Signalwirkung, die ein Auszug der Verwaltung aus der Innenstadt hätte, heißt es.