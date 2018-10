Es geht wieder sicher nach oben

Von Nina Ernst Baden-Baden - "Ich freue mich, ein ganz wichtiges und prägnantes Stück unserer Altstadt wieder der Nutzung zu übergeben", sagte am Dienstagmittag Oberbürgermeisterin Margret Mergen. Sieben Monate lang waren die Kirchenstaffeln aufwendig saniert worden - nun erstrahlen sie in neuem Glanz. Die imposante Treppenanlage verbindet schon seit dem Mittelalter die Steinstraße mit dem Marktplatz und wurde 1877 im Zuge des Neubaus des Friedrichsbads erneuert. Risse, Verwerfungen und zahlreiche Stolperfallen: "Über die Jahrhunderte wurden die Stufen immer baufälliger, und irgendwann war auch die Sicherheit nicht mehr gegeben", führte OB Mergen die Gründe für die Sanierung aus. Ziel der Arbeiten sei es gewesen, so viele der 72 original Treppenstufen als möglich zu erhalten, so Mergen. Während des Ausbaus der alten Stufen habe man jedoch festgestellt, dass auch augenscheinlich gut erhaltene Stufen erhebliche Schäden aufwiesen. Von den 300 laufenden Metern an Treppenstufen konnten daher nur 30 Meter für den Wiederaufbau genutzt werden. Die neuen Stufen sind aus Steigerwalder Quarzit hergestellt. Nicht nur an der Oberfläche wurde gewerkelt, sondern auch im Untergrund: Die Ver- und Entsorgungsleitungen wurden erneuert und ergänzt und zusätzliche Entwässerungseinrichtungen eingebaut. Frostschäden und Schäden durch stehendes Wasser unter den Stufen sollen so künftig vermieden werden, hieß es von der Verwaltung. Aus Denkmalschutzgründen durfte das historische Geländer nur vor Ort restauriert werden, führte Bauleiter Adolf Baumeister aus. Deshalb wurde es während der gesamten Baumaßnahme seitlich am Baugerüst befestigt und gelagert, bevor es wieder in die Stufen eingelassen wurde und eine neue Beschichtung erhielt. Neben Historischem gibt es jedoch auch Neuerungen. Und zwar ein zusätzlicher Handlauf auf der Häuserseite und zwei Leutchen, die für Helligkeit sorgen. Insgesamt kostete die Maßnahme 465000 Euro.

