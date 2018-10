Präsentation der eigenen Fähigkeiten

Baden-Baden - 15 Nationalitäten an einem Tisch zu haben, ist für IN VIA, dem katholischen Verband für Mädchen- und Frauensozialarbeit in der Erzdiözese Freiburg, ganz normal. Auch am vergangenen Dienstagmorgen hatte sich eine große Gruppe Frauen aus einer Vielzahl an Ländern in den Räumlichkeiten von IN VIA Puella in der Luisenstraße in Baden-Baden versammelt. Eingeladen hatte der Verein zu einem interkulturellen Treffen im Rahmen der "Interkulturellen Wochen" von Baden-Baden. Entsprechend bunt und multikulturell gestaltete sich das Programm.

Das Projekt "MiA plus - Migrantinnen integrieren sich fit in den Arbeitsmarkt" wird unterstützt durch das Ministerium für Soziales und Integration Baden-Württemberg. Es finanziert sich aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds.

Das offene Projekt "Dounia - Begegnung und Orientierung für geflüchtete Frauen", angelegt auf drei Jahre, erfährt Unterstützung durch das Deutsche Hilfswerk und durch Mittel aus der Fernsehlotterie sowie IN VIA. Eines der unter diesen Schirmen jüngst durchgeführten Projekte ist "Art meets Culture" in Zusammenarbeit mit der Kunstwerkstatt des Museums Frieder Burda in Baden-Baden (wir berichteten).

Zunächst konnten sich die rund 18 teilnehmenden Frauen und elf Kinder im Museum Frieder Burda von der dortigen Kunst inspirieren lassen. Anderntags setzten sie die gewonnen Eindrücke in eigene Bildwerke um. Entstanden sind auf diese Weise großformatige Bilder, geprägt von Formen und Farben. Darin eingefügt das jeweilige Porträt der Künstlerin. Es sind ganz persönliche Werke, die wiedergeben, was mit der Flucht zurückgelassen werden musste oder was für die Künstlerinnen selbst von besonderer Bedeutung ist.

Edith aus Nigeria stellte sich und ihr Bild selbst vor. Als Motiv wählte sie einen Mango-Baum im Frühling. Die Ausstellung ist noch bis Ende Oktober zu den Öffnungszeiten von 9 bis 12 Uhr in den Räumen des IN VIA-Treffs zu sehen. Darauf verwies Sabine Lang, die Treff-Koordinatorin.

Einige Aufmerksamkeit weckte das kleine Theaterstück unter dem Titel "Eine musikalische Miniatur" oder "Hochzeit in Kasachstan". Zur Umsetzung brachten die heiteren Szenen Lidija Krei und Anna Makarow. Musikpädagogin Elena Horstschäfer umrahmte die mit viel Applaus bedachten szenischen Darstellungen musikalisch. Auch andere Frauen präsentierten sich im Rahmen ihrer Fähigkeiten. Ein echtes selbst gebackenes Tortenkunstwerk in den Farben Schwarz-Rot-Gold auf cremefarbener Tortenherrlichkeit präsentierte Agneszka Ochmanska. Auch das von den Migrantinnen vorbereitete Buffet mit Leckereien aus den jeweiligen Heimatländern konnte sich sehen lassen. Angekündigt waren zudem Frauen, die von sich und ihrer Heimat berichten wollten, wie von Somalia, ein vom Krieg zerstörtes Land am Horn von Afrika, oder einfach nur das mitgebrachte Essen wie polnisches Gebäck oder ukrainische Wareniki vorstellen wollten.

In wie vielen Sprachen das Kinderlied "Bruder Jakob" gesungen werden kann? Darüber sollte der Abschluss der kleinen Feier Auskunft geben.