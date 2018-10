Aushängeschilder für Baden-Baden

Baden-Baden - Leichtathletik, Topleistung, Hochachtung. Schlagworte, die sowohl auf Diskuswerferin Leia Braungel als auch Geher Carl Dohmann genau passen. Bürgermeister Roland Kaiser bereitete den beiden darum gestern einen kleinen aber feinen Empfang.

Leichtathletik: Während Leia Braunagel im Diskuswerfen zu Hause ist, ist Carl Dohmanns Disziplin das Gehen. Beide sind "Gewächse aus dem eigenen Stall" und begannen ihre Karrieren beim SCL Heel Baden-Baden, freute sich Bernd Hefter, Vorsitzender des SCL Heel.

Topleistung: Ihren Sport betreiben die beiden Baden-Badener nicht irgendwie, sondern im Spitzenbereich. Kaiser gratulierte Dohmann zu seinen "herausragenden Leistungen". Seinen jüngsten großen Erfolg feierte der 28-Jährige bei der diesjährigen Europameisterschaft in Berlin. Dort ging er in 3:50:27 Stunden (50 Kilometer) auf den fünften Platz. 2016 war Dohmann, der in Freiburg lebt, als Journalist arbeitet und am Olympiastützpunkt trainiert, bei Olympia in Rio, und 2017 belegte er bei der Weltmeisterschaft in London den zehnten Platz - um nur einige seiner Erfolge zu nennen. Weiter geht es für ihn im kommenden Jahr in Doha bei der WM, und als großes Ziel steht Olympia 2020 in Tokyo an.

Wenn es nach Leia Braunagel geht, ist es für sie 2024 so weit, olympische Luft zu schnuppern. 2020 sei vielleicht noch etwas zu früh, meinte die Diskuswerferin, die seit diesem Semester in Mannheim studiert und auch trainiert, bescheiden. Gestern überbrachte ihr Bürgermeister Kaiser nicht nur Glückwünsche zu ihrem Sieg bei den deutschen U20 Meisterschaften in diesem Jahr und ihrem Vizeweltmeistertitel 2017, sondern auch zu ihrem 18. Geburtstag. Fünfmal die Woche trainiert Braunagel, einmal davon Handball, denn neben dem Diskuswerfen ging das Geburtstagskind auch lange für die SG Steinbach/Kappelwindeck auf Torejagd, jetzt habe sie in Mannheim eine neue Mannschaft gefunden, erzählte sie.

Hochachtung: Das zollten Kaiser, Vorsitzender Hefter und Armin Zeitvogel, Präsident des städtischen Sportausschusses, den beiden Erfolgsgaranten. Die Stadt ist stolz auf die beiden, waren sich die Gratulanten einig. Kaiser: "Für Baden-Baden seid Ihr Aushängeschilder." Was die beiden leisteten und für den Sport opferten sei vorbildhaft, sagte Zeitvogel beeindruckt, und Hefter hob besonders die mentale Stärke der Baden-Badener Eigengewächse hervor, und dass sie wüssten, "das der Sport mehr ist als nur die Ziellinie".