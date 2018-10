Mieterverein: Stadt tut zu wenig Baden-Baden (hol) - Der Mieterverein Baden-Baden, Rastatt und Umgebung kritisiert die Kurstadt: Sie zeige zu wenig Engagement für die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum. Vorsitzender Günther Baur fordert eine nachhaltige Förderung für den Bau von Sozialwohnungen und ein Zweckentfremdungsverbot, um die Nutzung von Wohnraum für Ferienwohnungen zu verbieten. Zu Recht sei kürzlich im BT in den "Kurstadt-Spitzen" beklagt worden, dass das Problem bezahlbarer Mietwohnungen in Baden-Baden "längst im Mittelstand angekommen ist", schreibt Baur. "Selbst Bezieher durchschnittlicher Einkommen sehen sich nicht mehr in der Lage, in Baden-Baden eine Wohnung zu vertretbaren Mietzinsen leisten zu können. Umso mehr gilt dies für Menschen in unserer Stadt, die dieses mittlere Einkommensniveau nicht erreichen." Zwar seien "einige wenige Sozialwohnungen in der Weststadt und im Wörthböschel" geschaffen worden, insbesondere von den Baugenossenschaften. Diese seien allerdings spätestens nach der Fertigstellung vergriffen gewesen und stünden damit dem Wohnungsmarkt nicht zur Verfügung. "Von den drei Baden-Badener Wohnbaugenossenschaften wird derzeit keine einzige frei stehende Wohnung öffentlich angeboten", hat Baur festgestellt. Die Wartelisten seien lang. Oft vergingen Monate, wenn nicht Jahre, bis man in den Genuss einer baugenossenschaftlichen Wohnung komme. "Nachhaltige Förderangebote der Stadt Baden-Baden an Private, sich im sozialen Wohnungsbau zu engagieren, sind nicht vorhanden", kritisiert er. Im Internet mehr als 300 Ferienwohnungen Nach Auskunft des Caritasverbands leben etwa zehn Prozent der Bürger Baden-Badens mit Einkommen unterhalb der Armutsgrenze (wir berichteten). "Diese Personen haben letztlich keine realistische Chance, sich auf dem freien Wohnungsmarkt gegenüber Mitbewerbern durchzusetzen", betont Baur. Im Fokus der Stadt scheine allein der Bau von luxuriösen Wohnungen zu stehen. "Hiervon zeugt insbesondere der sich in Planung befindliche Wohnungsbau auf der Funkhöhe und im Vincentius-Areal." "Auch kurzfristige Lösungen zur Abschwächung der Wohnungsnot stünden bereit, würde die Stadt hiervon Gebrauch machen", meint Baur und verweist darauf, dass im Internet derzeit in der Kurstadt mehr als 300 Unterkünfte auf der Internetplattform "Airbnb" als Ferienwohnungen angeboten würden. "Für Vermieter lukrativ, werden diese Wohnungen dem langfristigen Mietwohnungsmarkt entzogen. Zweckentfremdungsverbote wären ein Mittel, dem zu begegnen", meint der Vorsitzende des Mietervereins. "In vielen Städten wurden zwischenzeitlich Bündnisse für Wohnen eingerichtet, um gemeinsam für bezahlbaren Wohnraum zu kämpfen. Baden-Baden scheint bislang nicht interessiert an einer solchen Einrichtung" schreibt er weiter.

