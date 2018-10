Erkundungstour im neuen Brenners-Lokal



Von Harald Holzmann Baden-Baden - Als kulinarische Kundschafter waren am Donnerstag 20 BT-Leser unterwegs: Sie durften im Rahmen der Aktion "BT öffnet Türen" vor allen anderen das neue Brenners-Lokal "Fritz & Felix" anschauen. Natürlich blieb es nicht beim Schauen: Das Team um Küchenchef Sebastian Mattis zauberte ein kleines Buffet aus drei verschiedenen leckeren Vorspeisen, die allen Teilnehmern Appetit auf mehr machten. Das Interesse der BT-Leser an der Aktion war riesengroß. Mehr als 800 Bewerbungen von Lesern per Postkarte und E-Mail gingen beim BT ein. Entsprechend glücklich waren die zehn Gewinner, die jeweils einen Partner mitbringen durften. Und das, was sie zu sehen, hören und probieren bekamen, überzeugte sie offensichtlich nachhaltig. "Wir bleiben jetzt hier sitzen bis zu Eröffnung", fasste eine von ihnen lachend das Gefühl zusammen, das wohl die meisten Leser empfanden, die es sich mit einem Riesling auf einem der Sofas gemütlich gemacht hatten. Brenners-Direktor Frank Marrenbach machte deutlich, dass es der ausdrückliche Wunsch der Verantwortlichen sei, dass die Menschen aus Mittelbaden das neue Lokal annehmen. "Wir sind kein Hotel-Restaurant, sondern ein Restaurant in einem Hotel. Das ist ein feiner Unterschied", meinte er. "Die Hotelgäste wollen ohnehin da hin, wo auch die Bevölkerung ist." Und so gehe man mit dem neuen Lokal denn auch einen großen Schritt ins Neuland. Dafür, dass dieser Schritt gelingt, steht unter anderem Resident-Manager Christof Keller, der zusammen mit Marrenbach das Konzept für das neue Lokal ausgetüftelt hat. "Wir wollen ein bisschen London nach Baden-Baden bringen", sagte er. Das Konzept mit Leben erfüllen werden Küchenchef Sebastian Mattis, Barchef Jean-Pierre Muyombano und Restaurant-Manager Julius Hilger. Letzterer gab zu, dass auch er während der Zeit, in der er im Ausland tätig war, bei Besuchen in seiner Heimatstadt Baden-Baden den Weg ins Brenners als Gast nur selten gefunden hat - und das, obwohl er dort ausgebildet wurde. "Da gibt es einfach eine Schwelle, in ein Hotel zu gehen", sagte er. Diese Schwellenangst wolle man den Badenern nun nehmen - nicht zuletzt deshalb hat das "Fritz & Felix" einen separaten Eingang. Auch Küchenchef Mattis zeigte den BT-Lesern, dass im Brenners neue Zeiten anbrechen. "Wir wollen die Gäste ermutigen, ihr Essen zu teilen und vieles zu probieren", sagte er. Das taten die Gewinner der Aktion denn auch ausgiebig. Und sie freuten sich zu hören, dass das Lokal am 16. Oktober, 17 Uhr, erstmals seine Türen öffnen wird. Wetten, dass dann einige der BT-Gewinner den Besuch vom Donnerstag wiederholen werden - und dann mit mehr Zeit und Muße dem Genuss im Restaurant oder in der benachbarten Bar nachgehen werden?

