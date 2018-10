Verzögerung nur beim neuen Kiosk

(red) - Mit Umleitungen, Verzögerungen und Staus müssen Autofahrer am dritten Oktoberwochenende in Gernsbach rechnen. Von Freitag, 19. Oktober, bis Montag, 22. Oktober, wird die B462 vom Tunnel bis zur Kreuzung Markgraf-Berthold-Straße gesperrt (Symbolfoto: dpa). » - Mehr



Aufzüge: Brief an Bahn-Chef Baden-Baden (hol) - Der Skandal um die seit vielen Monaten dahindümpelnden Arbeiten an den Aufzügen im Bahnhof in Oos schlägt immer höhere Wellen. Zwei CDU-Politiker haben nun einen Brief an den baden-württembergischen Bahn-Chef geschrieben (Foto: Stummvoll). » - Mehr