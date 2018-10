PFC-Pilotprojekt: Mehr Platz für Gewerbe

Baden-Baden - Die Stadt will im Westen mehr Platz für Gewerbebetriebe schaffen: Das Gewerbegebiet "In der Hüfenau" soll trotz PFC-Funden im Untergrund erweitert werden. Großes Interesse daran hat die Firma Grenke Leasing AG, die ihrerseits expandieren möchte (wir berichteten).

Der gemeinderätliche Bauausschuss soll sich am kommenden Donnerstag mit dem Thema beschäftigen und der Gemeinderat am 22. Oktober endgültig grünes Licht geben für die Vergrößerung der Gewerbefläche westlich der Bahnlinie nach Norden hin bis zur Richard-Haniel-Straße. Damit würde erstmals die Entwicklung eines Areals zum Gewerbegebiet gestartet, von dem man weiß, dass im Untergrund das Umweltgift PFC lauert. Deshalb geht es beim anstehenden Bebauungsplanverfahren vor allem auch darum, "im Rahmen der Behördenbeteiligung gemeinsam abgestimmte Sanierungsziele für die belasteten Flächen zu erkunden, damit an diesem Standort mit enormer Lagegunst ein Gewerbegebiet entwickelt werden kann", heißt es in den Unterlagen der Verwaltung. In enger Zusammenarbeit mit dem Regierungspräsidium und dem Regionalverband werde das Areal exemplarisch "als Pilotprojekt im Hinblick auf die Entwicklung eines Baugebiets mit durch PFC belasteten Flächen in der Region angesehen".

Die PFC-Thematik könnte das Bebauungsplanverfahren in die Länge ziehen. Dies beträfe jedoch nicht die Grenke Leasing AG. Erste Erweiterungspläne des Unternehmens auf einer städtischen Fläche mit etwa zwei Hektar Größe westlich des derzeitigen Firmenstandorts seien "zeitnah realisierbar", heißt es in den Unterlagen.

Keine Versprechungen für die Segelflieger

Grund dafür ist die Tatsache, dass dieses Areal, anders als das restliche Gebiet, schon im derzeit gültigen städtischen Flächennutzungsplan als gewerbliche Baufläche aufgeführt ist. Zudem weise diese Fläche keinerlei PFC-Belastung auf, heißt es. Kommunalpolitisches Ziel sei es aber, das Unternehmen langfristig an Baden-Baden zu binden und ihm auch perspektivisch ausreichende Expansionsflächen zu bieten. Deshalb will die Verwaltung jetzt auch die Realisierung der weiteren Planungen in dem direkt benachbarten, mit PFC belasteten Gelände angehen.

Für Freude dürften die Erweiterungspläne "In der Hüfenau" auch bei den Segelfliegern sorgen, die auf dem benachbarten Flugplatz ihrem Hobby nachgehen. Aus dem Rathaus hatte es nämlich Ende 2016 geheißen, dass der Segelflugplatz möglicherweise als Gewerbegebiet genutzt werden müsse, weil andere mögliche Gewerbeflächen mit PFC verseucht seien. Falls die Entwicklung und Sanierung "In der Hüfenau" gelingen, könnte das eine langfristige Sicherung für den Segelflugplatz bedeuten. Wie berichtet, würden die beiden Vereine aus Baden-Baden und aus dem Murgtal das Gelände gerne längerfristig von der Stadt pachten und Geld für dringend nötige Sanierungen investieren.

Doch die Verwaltung dämpft diese Freude: "Die wirtschaftliche Entwicklung in Baden-Baden ist nach wie vor ungebrochen", heißt es in den Unterlagen für den Gemeinderat. Im Westen der Stadt bestehe eine hohe Nachfrage. Die gute Verkehrserschließung (A5, B3, B500, ICE, Stadtbahn) stelle für jede Branche erstklassige Standortvorteile dar. Angesichts dessen will man den Segelfliegern derzeit nichts versprechen. "Der Vertrag mit beiden Vereinen, die das Gelände nutzen, läuft bis Ende 2020. Danach werden wir entscheiden, wie es weitergeht", meinte Stadt-Pressesprecher Roland Seiter auf BT-Nachfrage.