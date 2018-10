Im Einklang mit der Natur zum Merkur

Baden-Baden - Bei 220 Läufern wurde mit der Stadt die Schmerzgrenze angesetzt, bereits eine Stunde vor dem Start des vierten Merkurlaufes wurde schon die Startnummer 200 ausgegeben. Die Bedingungen waren trotz der etwas dämpfigen Luft im Wald ideal, Teilnehmer kamen diesmal von weit über die Region hinaus.

Die weiteste Anreise hatte Walter Tabouillot aus Madrid. Der Topläufer und Gewinner des Hundseckberglaufs in der Klasse der Senioren Ü60, der diesmal beim Merkurlauf Fünfter wurde, hat die Teilnahme von Walter Taud geschenkt bekommen, der eigens dafür aus Berlin angereist war. Weitere Läufer kamen aus Stuttgart, Heidelberg, der Vorderpfalz, der gesamten Region und dem Elsass. Dieser von Peter Kaiser vor vier Jahren ins Leben gerufene Merkurlauf stößt unter anderem wegen seiner engen Verbindung zu der umgebenden Natur auf eine so große Resonanz.

"Es ist ein Leiselauf", erläuterte Mitveranstalter Axel Hansert-Berger von der Laufwelt das Konzept. Will heißen, es gibt keine hämmernden Beats zum Aufwärmen oder eine lärmende Party auf dem Merkurgipfel, der nach 9,5 Kilometern knackigem Berglauf nach moderatem Beginn auf die Sportler wartet. Sie bewegen sich im Einklang mit der Natur, weshalb auf Anregung etlicher Läufer diesmal auch auf Pappbecher statt Plastik an den Wasserstationen umgestiegen wurde. Rund zwei Drittel der Läufer sind Wiederholungstäter, die immer wieder gerne im Merkurwald an den Start gehen. Dass die Kooperation mit der Stadt und dem Forst von Anfang an so gut funktioniert, liegt laut Peter Kaiser auch daran, dass für den Lauf keine Straßen gesperrt werden müssen und das Helferteam direkt hinter dem letzten Teilnehmer "so was von den Wald putzt", dass alles sauber hinterlassen wird.

Als Hingucker in vorderster Front hatten sich die bereits in den Vorjahren als lustige Spaßvögel aufgefallenen Freunde Ralf Brombacher und Mario Binz diesmal als Zeus und Poseidon verkleidet. Trotz ihrer Kostümierung schlugen sie sich tapfer, Brombacher kam auf den 23., Binz auf den 47. Platz. Aufgrund des guten Wetters im Vergleich zum letztjährigen eiskalten Wind auf dem Merkurgipfel tummelten sich diesmal oben viele Menschen, die den Läufern eine willkommene Zuschauerkulisse boten. Dann konnten die Teilnehmer auch selbst noch in aller Ruhe die tolle Aussicht genießen, statt wegen der Kälte gleich die Bergstation aufzusuchen.

Die Sportstiftung Kurt Henn hatte wieder den kostenlosen Transport der Sporttaschen und Rucksäcke mit warmer Wechselkleidung auf den Merkur übernommen. Matthias Lott und Sebastian Schwestka vom MTB-Club Wintersdorf begleiteten auf ihren E-Bikes die Läufer, auf normalen Rädern hätten sie bei der Bergstrecke keine Chance gehabt. Einer war vor dem Feld unterwegs, um Wanderer oder Spaziergänger auf der gut markierten Strecke zu warnen, der andere als "Lumpensammler" nach dem letzten Teilnehmer.

Sieger bei den Damen wurde die 34-jährige Melanie Noll vom TuS 06 Heltersberg in einer Zeit von 43:57 Minuten, der beste männliche Läufer, der 32-jährige Sebastian Pieczarek von der LG Region Karlsruhe, war mit 40:20 unwesentlich schneller. Erstmals erwarteten die Teilnehmer auf dem Merkur zwei Massageliegen von Auszubildenden der IB Medizinischen Akademie.