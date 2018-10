Ärger: Verspätete Briefzustellung

Baden-Baden - "Kann es sein, dass wir von der Post abgehängt werden?" Diese Frage hatte Ortschaftsrätin Gabriele Hippler (SDP) in der September-Sitzung des Rebland-Ortschaftsrats gestellt. Mehrere Redner schlossen sich ihr an, und auch in der Oktober-Sitzung vergangene Woche ist es wieder zu Unmutsäußerungen bezüglich der Postzustellung gekommen.

Dass man mit diesem Problem im Rebland nicht alleine steht, konnte der Berichterstattung im BT in der Vergangenheit entnommen werden. Auch im Bereich Rastatt und im Murgtal kam es jüngst zu Verzögerungen von Lieferungen und die Bürger mussten auf ihre Briefe warten.

Ortsvorsteher Ulrich Hildner hatte nach den Beschwerden im September eine Stellungnahme von der Post gefordert. Diese trug er in der Oktober-Sitzung vor. Darin hieß es, dass der Zustellungsbereich Rebland Ende August und Mitte September von einem hohen Krankenstand von Postmitarbeitern betroffen war, in dessen Folge es auch zu "Zustellabbrüchen" kam, da die vertretenden Austräger wegen Überschreitung der zulässigen Arbeitszeit teilweise nicht die ganzen Bezirke beliefern konnten.

Damit gaben sich die Ortschaftsräte jedoch nicht zufrieden und gaben zahlreiche Beispiele - von Einladungen, die erst am Versammlungstag eintrudelten oder vom Leseplan der WG, der gar Tage zu spät im Briefkasten lag. Diese stammten auch aus Zeiten, die Hildner nicht genannt hatte. Hildner versprach: "Ich hake noch einmal nach."

Auf Nachfrage des BT bei Hugo Gimber, dem Pressesprecher der zuständigen Pressestelle Süd der Deutschen Post DHL Group, räumte dieser ein: "In unserem Zustellstützpunkt Baden-Baden kam es in den letzten Wochen leider immer wieder einmal zu Engpässen bei der Briefzustellung."

Kurzfristige Personalausfälle seien nicht immer umgehend und vollständig auszugleichen gewesen, auch nicht durch Aufteilung der Bezirke auf andere Kollegen. "Deshalb konnten wir an einzelnen Tagen in einzelnen Bezirken nicht alle Haushalte beliefern", schreibt Gimber weiter - und davon sei eben auch der Ortsteil Steinbach betroffen gewesen. Mittlerweile habe sich die Situation gebessert, für die Region Baden-Baden und Rastatt seien insgesamt zehn neue Kräfte eingestellt worden. "Allerdings müssen die erst eingearbeitet werden. Gelegentliche Verzögerungen lassen sich deshalb leider noch nicht ganz ausschließen."

Das Problem der Zustellverzögerung sei nicht lokal, schon seit Monaten suche man im Raum Rastatt und Baden-Baden und auch in anderen Regionen neue Kräfte. Gimber führt aus, dass es in der "gegenwärtigen Arbeitsmarktsituation in Ballungsräumen nicht einfach ist, geeignete Kräfte für die Brief- und Paketzustellung zu finden". Genauso schwierig wie die Suche nach regulären Kräften habe sich in diesem Jahr auch die Suche nach Ferienaushilfen gestaltet. "Obwohl wir auch Ferienkräften deutlich mehr als den Mindestlohn zahlen, konnten wir in diesem Jahr nicht die benötigte Anzahl an Ferienkräften gewinnen", schreibt Hugo Gimber abschließend.