Bienenlehrpfad bei Lichtental geplant Baden-Baden (hol) - Zwischen dem Obstgut Leisberg und der Sägmüller Matte beim Forstamt ist die Anlage eines Bienenlehrpfades geplant. Das geht aus den Unterlagen für die nächste Sitzung des gemeinderätlichen Forstausschusses hervor. Das Gremium soll bei seiner Sitzung am Donnerstag, 18.Oktober, der Einrichtung eines Lehrpfades entlang der Leisbergstraße am Waldrand bei Lichtental zustimmen. Das Konzept für den Lehrpfad soll vom Imkerverein Baden-Baden und den städtischen Fachgebieten Forst und Garten zusammen mit einzelnen Imkern und dem Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord ausgearbeitet werden. Der Pfad soll über die Imkerei und die Honigbiene informieren und über heimische Wildbienen und die Blüten verschiedener Pflanzen aufklären. Dazu sollen laut der Sitzungsvorlage insgesamt 17Informationstafeln entlang des Weges aufgestellt werden. Der Lehrpfad richte sich besonders an Familien mit Kindern, heißt es. So könne man sich während eines Spaziergangs entlang eines schönen Weges nebenbei über dieses aktuelle Thema informieren. Zudem sollen auch Anregungen für eine insektenfreundliche Gestaltung des eigenen Gartens gegeben werden. Es werde auf den Tafeln auch auf wichtige Bienenpflanzen hingewiesen. Für Kinder sollen gesonderte Informationen auf Extra-Tafeln in Form einer Rallye erstellt werden, heißt es. Als mögliche Erweiterung des Pfades ist geplant, auf der Sägmüller Matte einen Holzpavillon zu errichten, in dem der Imkerverein eine ergänzende Ausstellung veranstalten kann. Die Anlage des Lehrpfades wird nach Schätzungen der Verwaltung etwa 30000 Euro kosten. Mit Fördergeldern in Höhe von bis zu 18000 Euro könne vom Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord gerechnet werden, heißt es in den Unterlagen.

