Gericht lehnt weitere Zeugen ab

Auf Wunsch der Verteidigung der angeklagten Rechtsanwältin und ihres Ehemannes, ein Steuerberater, waren schon einmal Mitarbeiter einer Apotheke in der Innenstadt verhört worden, und gestern fand dies eine Fortsetzung. In eben dieser Apotheke soll die im Jahr 2015 verstorbene Seniorin, die laut Anklage betrogen worden sein soll, jahrelang Kundin gewesen sein. Die Verteidigung wollte mit der Berufung dieser Zeugen die Selbstständigkeit der alten Dame beweisen. Dieser Schuss ging allerdings nach hinten los.

An einem vorherigen Verhandlungstag konnte sich eine Apotheken-Mitarbeiterin daran erinnern, dass sie der Kundin dabei behilflich war, das Geld passend aus ihrem Geldbeutel herauszuzählen - da die alte Dame selbst dazu nicht fähig gewesen sei. Also anders, als von der Verteidigung beschrieben. In der Verhandlung geht es nämlich vor allem darum, herauszufinden, wie stark die Demenzerkrankung der alten Dame zum Todeszeitpunkt ihres Ehemannes im Jahr 2011 fortgeschritten war und ob sie noch geschäfts- und testierfähig war. Laut Staatsanwaltschaft soll das angeklagte Ehepaar, das in Untersuchungshaft sitz, im Rahmen von Betreuungstätigkeiten und einer Testamentsvollstreckung einen Schaden von rund 1,33 Millionen Euro angerichtet haben.

Die Aussagen der fünf Mitarbeiterinnen der Apotheke, die sich gestern im Zeugenstand fanden, brachten keinerlei neue Erkenntnisse. Weder der Name noch vorgelegte Fotos der verstorbenen Dame weckten Erinnerungen an Gespräche oder Begegnungen mit der Kundin.

Geht das Verfahren dem Ende entgegen?

Eine sechste Zeugin, die als Servicekraft in einem Baden-Badener Lokal arbeitet, berichtete, dass die Angeklagten und die von ihnen betreute alte Dame Stammgäste in dem Lokal gewesen seien. Ihr sei an den Gästen nichts Ungewöhnliches aufgefallen. Zuletzt wurde ein Sachverständiger für Schmuck als Zeuge verhört. Er hatte Schmuckstücke der verstorbenen Dame begutachtet, die für die Ermittlung des Schadenswerts eine Rolle spielen.

Nicht ohne neue Beweisanträge ging auch der gestrige Verhandlungstag - einer von mittlerweile rund 40 - vonstatten. Der vorsitzende Richter Wolfgang Fischer verlas wie von der Angeklagten gefordert einige Schriftstücke aus dem riesigen Berg an Ermittlungsakten. Der Reaktion des Publikums war zu entnehmen, dass man dies als weitere Hinhaltetaktik einstufte.

Dagegen lehnte Vorsitzender Fischer Anträge der Verteidigung ab, weitere Zeugen, unter anderem aus Südafrika, zu verhören. Dort hatte das laut Anklage betrogene Ehepaar lange gelebt. Dadurch seien keine neuen Erkenntnisse zu erwarten. Auch könnten sie sicher nicht das vorläufig erstelle Gutachten hinsichtlich des Gesundheitszustands der alten Dame entkräften, sagte er. Der Sachverständige, der in einem vorläufigen Gutachten schon von klaren Anzeichen für eine Demenzerkrankung gesprochen hatte, steht am nächsten Verhandlungstag im Fokus, wenn er sein Schlussgutachten abgibt. Dies könnte ein Zeichen dafür sein, dass sich das Verfahren dem Ende entgegen neigt. Es wird am 16. Oktober, 9 Uhr, Landgericht, fortgesetzt.