Verzicht aufs Auto fällt vielen schwer Von Sarah Reith Baden-Baden - Knapp ein halbes Jahr ist es her, dass mehrere große kurstädtische Arbeitgeber zeitgleich die Anwendung "Twogo" einführten. Ihr gemeinsames Ziel: Mit der Mitfahr-App das eigene Parkplatzproblem entschärfen und den individuellen Pkw-Verkehr reduzieren. Die Bilanz nach den ersten Monaten fällt verhalten aus. "Es läuft fast wie erwartet etwas schleppend", sagt zum Beispiel Gregor Unterthiner, Leiter des städtischen Fachgebiets Organisation. Die Stadtverwaltung gehört neben den Stadtwerken, dem Klinikum Mittelbaden, dem SWR und Arvato zu den Baden-Badener Arbeitgebern, die die App gemeinsam einführten - in der Hoffnung, dass sich die Arbeitnehmer auch unternehmensübergreifend zu Fahrgemeinschaften zusammenfinden. Die Idee hinter der von SAP entwickelten Anwendung, die am PC oder auf dem Smartphone abgerufen werden kann: Wer bereit ist, auf dem Weg zur Arbeit oder zurück eine Person im Auto mitzunehmen, bietet diese Fahrt über "Twogo" an - und wird im Falle einer Übereinstimmung benachrichtigt, wen er wo mitnehmen kann. Dabei kann jeder Fahrer oder Mitfahrer unter anderem bestimmen, ob er nur mit Kollegen aus dem eigenen Unternehmen, oder auch mit Mitarbeitern anderer Firmen und mit privaten Nutzern der App in Verbindung gebracht werden möchte. Das klingt zwar gut, klappt in Baden-Baden bisher aber nicht sonderlich oft. Von den rund 1200Stadt-Mitarbeitern haben sich 30 bislang bei "Twogo" registriert, die laut Unterthiner immer wieder versuchen, Mitfahrer oder Mitfahrgelegenheiten zu finden. Insgesamt seien auf diesem Weg bislang 20Fahrten vermittelt worden. Anderswo sieht es ähnlich aus: Beim Klinikum Mittelbaden haben sich zwar etwas über 50Mitarbeiter registriert, es kamen aber sogar nur fünf Fahrten zustande. Sprecherin Sybille Müller-Zuber sieht als besondere Schwierigkeit im Falle des Klinikums, dass die 3200 Mitarbeiter auf zahlreiche Standorte und Einrichtungen verteilt sind und zudem zu den unterschiedlichsten Zeiten rund um die Uhr mit der Arbeit beginnen und aufhören. Aber auch bei den anderen Teilnehmern ist noch Luft nach oben: Von den rund 1000 Arvato-Mitarbeitern haben sich bislang 93 registriert. Laut Unternehmenssprecher Dario Artico werden im Schnitt aktuell zwei Fahrten täglich vermittelt, insgesamt kamen bisher 72 Fahrten zustande. Bei den Stadtwerken (500 Mitarbeiter) gibt es 40 angemeldete Nutzer und in der Regel 0 bis vier Fahrten pro Tag. Beim SWR haben sich zwar immerhin 325der 1800Beschäftigten angemeldet, es wurden in den ersten fünfeinhalb Monaten aber ebenfalls erst 95 Fahrten tatsächlich durchgeführt. Dabei ist das Interesse seitens der Belegschaft durchaus groß, in Sachen Mobilität neue Wege zu gehen, wie SWR-Pressesprecher Wolfgang Utz betont. Das zeigt sich auch bei den in der App eingetragenen Fahrtwünschen, die um ein Vielfaches über den am Ende tatsächlich vermittelten Fahrgemeinschaften liegt. So wurden zum Beispiel von SWR-Mitarbeitern seit Einführung des Systems 1365 Fahrtwünsche eingestellt, von städtischen Mitarbeitern 258. Das Problem bringt Simone Droll, Referentin für Unternehmensentwicklung bei den Stadtwerken, auf den Punkt: "Das System funktioniert nur, wenn sich ganz viele anmelden." Denn nur, wenn es zahlreiche Nutzer gibt, steigt auch die Chance, dass sich eine passende Fahrgemeinschaft auftut. Deshalb sind sich die Verantwortlichen auch überall einig, dass sie bei dem Projekt einen langen Atem beweisen wollen und es weiter intensiv bewerben werden. "Damit das Angebot angenommen wird, bedarf es eines Umdenkens bei den Fahrern", betont etwa Arvato-Sprecher Artico. "Um jahrelange gelebte Muster und Verhaltensweisen zu ändern, braucht es Zeit und Durchhaltevermögen." Er äußert darüber hinaus die Hoffnung, dass sich langfristig noch mehr Unternehmen in der Kurstadt zur Beteiligung motivieren lassen, um die Zahl an Nutzern weiter zu erhöhen. Kommentar

