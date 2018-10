Ein Leben für die Ärmsten der Armen

Von Alois Huck Neuweier - Wer den 64-jährigen Andy Wimmer kennenlernt, ist schon nach zwei Sätzen von seinen Ausführungen gefangen und fasziniert. Sein Leben hat er den Ärmsten der Armen in Kalkutta, der indischen 16,5 Millionen Einwohner zählenden Hauptstadt des Bundesstaates Westbengalen, gewidmet. Dieser Tage besuchte er während eines Heimaturlaubs seine Freunde in Neuweier, die seine Arbeit seit vielen Jahren unterstützen. Im bayerischen Lenggries geboren, absolvierte Wimmer eine Banklehre in München und arbeitet bis 1982 im Rechenzentrum einer Großbank. Ein sorgenfreies Leben war ihm vorgezeichnet. Doch das befriedigte den 28-Jährigen nicht. Er gab seinen gut bezahlten Job auf, packte den Rucksack und folgte dem Drang, Asien zu bereisen. 1983 lernte er bei einem Zwischenstopp in Kalkutta das Werk Mutter Teresas kennen, was in ihm eine Initialzündung bewirkte. Andy Wimmer war fasziniert und betroffen zugleich und er beschloss, dort zu bleiben, um mitzuhelfen. Die Erfahrungen im berühmten Sterbehaus, einem Heim für todkranke und sterbende Obdachlose, ließen ihn nicht mehr los. Er hatte seinen Platz gefunden. Die Armen werden oft in einem schlimmen Zustand auf der Straße aufgelesen oder auf den Bahnhöfen aufgesammelt. Kein Hospital der Stadt nimmt sie auf, da sie nichts besitzen. Dazu haben sie oft entsetzliche Wunden, die oft mit Maden befallen sind. 14 Jahre half Wimmer im Sterbehaus unter unglaublichen Bedingungen mit. Es waren Jahre, die sein Leben total verändert haben. Auch die Begegnungen mit Mutter Teresa prägten seine Einstellung zum Leben. Der Wunsch ein eigenes Heim aufzubauen, um sich noch intensiver um Behinderte kümmern zu können, fesselte ihn. 2004 war es soweit, erzählte er bei seinem Besuch. Ein junger Spastiker war im Sterbehaus eingeliefert worden. Am Bahnhof war er "entsorgt" und wie menschlicher Abfall abgelegt worden, als er krank und verängstigt aufgelesen wurde. Die Nonnen von Mutter Teresa päppelten ihn auf. "Plötzlich wusste ich, dass ich für ihn da sein und mich um ihn kümmern und für ihn sorgen wollte", berichtete Andy Wimmer von seinem einschneidenden Erlebnis. Er zog in eine große alte und billige Erdgeschosswohnung am Stadtrand. Nach und nach nahm er behinderte Buben auf, die dem Tod geweiht waren und die im Sterbehaus versorgt und "ins Leben zurückgekehrt" waren. Wimmer stellte einen Helfer und eine Köchin ein, damit er für seine "Jungs" da sein konnte, die er unterrichtete und "ins Leben zurück" holte. Zehn behinderte Jugendliche betreut er seit vielen Jahren. Einige besuchten Kurse und lernten, wie stabile, farbige Papiertüten hergestellt werden, die als Geschenktüten nach Italien und Deutschland verkauft werden. Drei Jungen fanden sogar Arbeit und beziehen einen kleinen Lohn. Finanzielle Hilfe bekommt Andy Wimmer durch Spenden und Zuwendungen von Freunden aus der ganzen Welt, die sein Engagement mit großem Respekt unterstützen. Der Verein "Licht für Kalkutta" in München übernimmt einen Teil der monatlichen Kosten. Die Einstellung einer Lehrkraft mit spezieller Ausbildung für Menschen mit Behinderung sowie die Anschaffung eines kleinen, bescheidenen Fahrzeugs seien seine größten Anliegen, verdeutlichte Andy Wimmer in Neuweier. Aber auch einige äußerst prekäre Einzelschicksale liegen ihm am Herzen. Vor einigen Jahren ist Andy Wimmer von Bundespräsident Horst Köhler und dem bayerischen Ministerpräsidenten Günther Beckstein das Bundesverdienstkreuz verliehen worden. "Das ist nicht so wichtig", meinte er beim Besuch von Helmut Scharf in Neuweier, zu dem auch weitere Freunde und Unterstützer eingeladen waren. Die Brücke zu Andy Wimmer hatte Helmut Scharfs Tochter Elke geschlagen, die 1985 einige Monate als Volontärin im Sterbehaus von Mutter Teresa diente und dort Andy Wimmer kennenlernte. Seither besteht die Verbindung zur Familie Scharf, die zusammen mit Freunden und Bekannten dessen selbstlose Arbeit unterstützen.

