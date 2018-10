Streit um geplante Wohnblocks in der Jagdhausstraße

Bühl

Harmonie statt Finanzstreit Bühl (vn/lsw) - Im Streit mit dem Bund um die Bildungsfinanzierung erhält Ministerpräsident Kretschmann Unterstützung vom Landkreistag. Bei einer Versammlung in Bühl sprach Landkreistagspräsident Joachim Walter vom "Frontalangriff auf den Bildungsföderalismus".

Kretschmann und Aras in Bühl Bühl (lsw) - Mehr als 300 Vertreter der Landkreise treffen sich am Montag in Bühl mit Polit-Prominenz aus Stuttgart. Bei der Landkreisversammlung steht nach einem Grußwort von Landtagspräsidentin Aras Ministerpräsident Winfried Kretschmann als Redner auf dem Plan.

Lokführer und Fahrgast im Streit Baden-Baden/Offenburg (red) - Ein Lokführer und ein Fahrgast sind am Samstag im Bahnhof Baden-Baden in Streit geraten. Der Fahrgast hatte bei der Abfahrt die Zugtür blockiert. Es kam fast zu einer Schlägerei. Die Polizei sucht nun dringend Zeugen.