Mit heißem Dampf gegen Pilzerkrankung Von Veronika Gareus-Kugel Baden-Baden - Die Kurstadt ohne Tulpenblüte im Frühjahr ist für Markus Brunsing, dem technischen Leiter, Fachgebiet Park und Garten, kaum vorstellbar. Allerdings reicht es nicht, in jedem Herbst neue Tulpenzwiebeln in den Boden zu bringen. Denn in diesem Frühling hat sich das "Tulpenfeuer" (Botrytis tulipae), eine Pilzerkrankung, verstärkt in den Beeten am Goetheplatz und vor dem Kurhaus gezeigt. Oberflächlich betrachtet ist die Erkrankung daran festzumachen, dass viele Tulpenpflanzen wie verwelkt aussehen und nur gelb-braune Blätter ohne Blüten ausbilden. Die Infektion geht in der Regel von im Boden verbliebenen und bereits befallenen Zwiebelresten aus. Um einer Neuinfektion der Neupflanzungen für eine üppige Blüte im nächsten Frühjahr zu verhindern, werden noch bis morgen, Freitag, die betroffenen Beetflächen mit 120 Grad Celsius heißem Wasserdampf bearbeitet. Gestern bedeckten die grünen Planen der Firma Mobildampf aus Waiblingen, eine der wenigen Spezialisten für Flächendämpfungen, die Beete vor dem Baden-Badener Theater. Im Licht der Sonne hatte die Szene der dampfenden Beete etwas Futuristisches, was natürlich die Neugier der Spaziergänger weckte. Heute und noch bis Freitag sind die großen Beetflächen vor dem Baden-Badener Kurhaus dran. Die Bodendämpfung ist ein bewährtes botanisches Verfahren, das seit vielen Jahrzehnten zum Einsatz kommt, um Schädlingsinfektionen durch Pilzsporen oder Bakterien zu verhindern. Auf dieselbe Weise bereitet das Baden-Badener Gartenamt schon seit vielen Jahren die Beetflächen im Rosenneuheitengarten auf dem Beutig für Neupflanzungen vor. Wobei es im Rosengarten weniger um die Bekämpfung von Pflanzeninfektionen geht, als vielmehr um das Phänomen der Bodenmüdigkeit, führte Gartenamtsleiter Markus Brunsing aus. In einem ersten Schritt wurden die 440 Quadratmeter Bodenfläche vor dem Kurhaus und dem Theater, nach dem der Sommerflor entfernt war, tiefengelockert. Der benötigte Dampf für die Bedampfung wird in einem Kessel auf 200 Grad Celsius erhitzt. Rund 30 Zentimeter tief muss der Wasserdampf in das Erdreich eindringen und den Boden auf 90 Grad Celsius erhitzen, um ein zufriedenstellendes Ergebnis zu erzielen, erklärten die Fachleute vor Ort. Im Anschluss daran können die Beete wieder bepflanzt werden. Noch bis Ende Oktober werden in den Blumenbeeten am Goetheplatz und vor dem Kurhaus von den städtischen Gärtnerinnen und Gärtnern 12000 Blumenzwiebeln gesteckt. Insgesamt erfolgt noch in diesem Monat die Pflanzung von 27000 Tulpenzwiebeln in den kurstädtischen Anlagen - für einen gelungenen Blütenflor im kommenden Frühjahr.

Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben