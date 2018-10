Schulen: 1,9 Millionen Euro für Digitalisierung

B aden-Baden - Baden-Baden ist "vorbildhaft" in Sachen Digitalisierung der Schulen. Das sagte gestern Bürgermeister Roland Kaiser in der Sitzung des Schul- und Sportausschusses. "Die Umsetzung in Baden-Baden ist landes- und vielleicht sogar bundesweit sehr gut", freute sich Kaiser. Mit der Umsetzung sind die technische Ausstattung und die Vernetzung an Schulen gemeint, die in den 2016/17 eingeführten neuen Bildungsplänen unter der "Leitperspektive Medienbildung" vorgegeben ist. Der "Medienentwicklungsplan" des Landesmedienzentrums Baden-Württemberg (LMZ) soll Schulen und Schulträger ermöglichen, ein passgenaues Medienbildungskonzept inklusive der dazugehörenden Infrastruktur von Informationstechnologie (IT) und Technik umzusetzen.

Seit 2016 hat sich im digitalen Bereich für die Schulen im Stadtkreis einiges geändert, führte Iska Dürr, Fachbereichsleiterin Bildung und Soziales, aus. Während zuvor jede Schule selbst für die IT verantwortlich war, wurde 2016 vom Fachgebiet Schule und Sport aus Gründen der Standardisierung und Bündelung von Ressourcen ein Konzept der Programmbereitstellung und Datenerhaltung für die Schulen entwickelt und realisiert, hieß es gestern. Praktisch beinhaltete dies die Einrichtung eines zentralen Rechenzentrums für die Grundschulen, Werkrealschulen, Realschulen und das sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentrum (SBBZ) in der Briegelackerstraße. Seit 1.Mai ist Michael Graf als Vollzeitkraft im Fachgebiet Schule und Sport eingesetzt. Er betreut das pädagogische Schulnetzwerk und kümmert sich gemeinsam mit Dienstleistern um Unterstützung und Beschaffung der Ausstattung. Jede Schule habe aber im Lehrerkollegium weiter einen Netzwerkkoordinator, der in die Administration miteinbezogen werde, erläuterte Annemarie Harrer, Fachgebietsleiterin für Schule und Sport.

Mittlerweile sei eine Glasfaserverkabelung zu den Schulen und in den Schulen eine strukturierte Verkabelung mit WLAN-Anbindung und 1000Mbit/s Internet realisiert, so Iska Dürr weiter. Momentan werden rund 1500 Desktops-PCs, 580 Laptops und 600 Tablets benutzt. Alle vier Jahre würden die Geräte ersetzt, um auf einem aktuellen Stand zu bleiben, sagte Michael Graf auf Nachfrage. Stadträtin Reinhilde Kailbach-Siegle gab zu bedenken, dass durch den weiteren Ausbau der schulischen IT neben Graf neues Personal gebraucht werde. Sie stellte den Antrag für den nächsten Haushalt, die personellen Kapazitäten in dem Bereich zu berücksichtigen.

Bisher wurden laut Unterlagen für die IT-Schulinfrastruktur in den Jahren 2016 bis 2018 knapp 1,9 Millionen Euro ausgegeben. Aufgrund der "ansteigenden Komplexität der Materie" wünschten sich auch die Gymnasien und berufliche Schulen, an das Rechenzentrum angeschlossen zu werden. Daher ist noch für 2018 geplant, die Speicherkapazität des Zentrums zu erweitern. Zu Vorhaben, die noch in diesem Jahr anstehen, gehören die Anbindung des Pädagogiums an das zentrale Schul-Internet gegen Kostenverrechnung und die Anbindung der Grundschulen Lichtental und Neuweier ans Glasfasernetzwerk.