Neues Leichtathletikstadion in Steinbach

Metzingen gastiert in Steinbach Baden-Baden (moe) - Nach dem großen Coup mit dem 33:25-Auswärtssieg bei der Bietigheimer Bundesliga-Reserve wollen die Handballerinnen der SG Steinbach/Kappelwindeck (Foto: Harro) in ihrem zweiten Drittliga-Spiel nachlegen. Gast in Steinbach ist der Meister Metzingen II. » Weitersagen (moe) - Nach dem großen Coup mit dem 33:25-Auswärtssieg bei der Bietigheimer Bundesliga-Reserve wollen die Handballerinnen der SG Steinbach/Kappelwindeck (Foto: Harro) in ihrem zweiten Drittliga-Spiel nachlegen. Gast in Steinbach ist der Meister Metzingen II. » - Mehr