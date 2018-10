CDU wehrt sich gegen geplante Windrad-Beteiligung

Baden-Baden - CDU-Fraktion und Verwaltung sind sich uneins über eine weitere Beteiligung der Stadt an Windkraftanlagen außerhalb des Stadtgebiets. Fraktionschef Ansgar Gernsbeck will, dass solche Vorhaben wegen fehlender Rechtssicherheit zurückgestellt werden. Die Stadtwerke planen derweil den Einstieg in einen Windpark bei Steinach.

Oberhalb vom Kinzigtal, am Kambacher Eck, drehen sich seit 2016 Windräder der Firma Badenova. Die Stadtwerke wollen sich an dem Projekt mit einem Anteil von 100000 Euro beteiligen. Der Kaufpreis dafür beträgt laut Verwaltungsunterlagen 160000 Euro. Der Gemeinderat soll am 22. Oktober dem geplanten Invest zustimmen, das nach BT-Informationen bereits nichtöffentlich vom Betriebsausschuss abgenickt worden ist.

Dagegen fordert die CDU-Fraktion in einem Antrag die Zurückstellung der Planungen. Man sehe sich durch neue Erkenntnisse der Weltgesundheitsorganisation (WHO) in der Forderung nach größeren Abständen von Windkraftanlagen zur Wohnbebauung zum Schutz der Anwohner bestätigt, heißt es in einer Mitteilung von Fraktionschef Ansgar Gernsbeck. Wie gestern auch im BT berichtet wurde, hat die WHO neue Erkenntnisse zum Lärm von Windkraftanlagen vorgelegt. Demnach kann dieser Lärm krank machen. "Nach neuesten Richtlinien der WHO sollten demnach durchschnittlich tagsüber 45 Dezibel nicht überschritten werden", so Gernsbeck. Die WHO schreibe wörtlich: "Bei Lärm von Windkraftanlagen oberhalb des Wertes ist mit schädlichen gesundheitlichen Auswirkungen zu rechnen." Für nachts spreche die WHO noch keine Empfehlung aus.

WHO-Erkenntnisse könnten Folgen haben

In Deutschland sind derzeit 55 Dezibel Lärmimmission erlaubt. Die Richtlinie der WHO werde erhebliche Auswirkungen bei den Genehmigungsverfahren von Windkraftanlagen haben, meint Gernsbeck. "Auch auf bereits bestehende oder in Planung befindliche Anlagen könnte sich die neue Richtlinie auswirken. Im Namen der CDU-Fraktion beantrage ich daher, alle möglicherweise angedachten Beteiligungen an Windkraftanlagen, auch außerhalb des Stadtgebietes, so lange zurückzustellen, bis die Auswirkungen der neuen Erkenntnisse absehbar sind."

Ob die WHO-Erkenntnisse konkret Einfluss auf den Betrieb der Windräder auf dem Höhenrücken am Kalmbacher Eck haben, darüber findet sich in den Unterlagen für den Gemeinderat kein Wort. Vielmehr geht es um die Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit einer Beteiligung an dem Projekt. Mit einer Rendite von drei bis vier Prozent sei zu rechnen, heißt es. Da die Kurstadt keine eigenen Windkraftstandorte ausweisen werde, könne zudem mit dem Einstieg in das Projekt ein Beitrag zur Energiewende geleistet werden.

Durch die WHO-Veröffentlichung bestätigt fühlt sich laut Mitteilung auch die Bürgerinitiative Windkraftfreies Grobbachtal, die sich viele Jahre gegen die Pläne der Kurstadt gewehrt hat, auf Wettersberg und Hummelsberg Windkraftanlagen zu installieren. Die Feststellung der WHO bestärke die Position der Initiative. Die neuen Erkenntnisse müssten nun umgehend in politische Entscheidungsprozesse aller Ebenen einfließen. Darüber hinaus muss die WHO-Empfehlung konkret auch bei dem laufenden Normenkontrollantrag der Stadt Baden-Baden gegen die Regionalplanung des Regionalverbandes Mittlerer Oberrhein Berücksichtigung finden.