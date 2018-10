200 Liter Suppe und jede Menge Fisch

Baden-Baden (nie) - Kiloweise Lauch, Karotten, Sellerie, Fenchel, anderes Gemüse, Safran, Öl - und jede Menge Fisch: Aus diesen Zutaten hat gestern Wolfgang Brünjes, Küchenchef am Pädagogium, die Grundlage für die leckere Fischsuppe gekocht, die heute und morgen zugunsten der Aktion "BT-Leser bereiten Weihnachtsfreude" in der Wagener-Markthalle verkauft wird. (nie) - Kiloweise Lauch, Karotten, Sellerie, Fenchel, anderes Gemüse, Safran, Öl - und jede Menge Fisch: Aus diesen Zutaten hat gestern Wolfgang Brünjes, Küchenchef am Pädagogium, die Grundlage für die leckere Fischsuppe gekocht, die heute und morgen zugunsten der Aktion "BT-Leser bereiten Weihnachtsfreude" in der Wagener-Markthalle verkauft wird. Brünjes hat mal eben so neben dem Tagesgeschäft - und das sind für die Schule 400 Mittag-, 120 Abendessen, 120 Mal Frühstück und unzählige Pausenbrote - den Tag über den Fischfonds und das Gemüse als Einlage zubereitet. Auf unserem Foto sieht man im Topf noch den Fonds samt Gemüse und Karkasse, hauptsächlich Seefisch wie Seezunge, Wolfsbarsch und Steinbutt. Karkasse und Gemüse hat Brünjes später entfernt - und zurück blieben rund 200 Liter Brühe. Die Brühe und die Gemüseeinlage bringt heute der Präsident des Kochvereins Baden-Baden, Klaus Pfeiffer, persönlich vom Pädagogium in die nahe gelegene Markthalle. Dort sind es dann die Mitglieder des Vereins, die die Brühe, das Gemüse und den Fisch zusammenfügen, frisch zubereiten und servieren. Bereits zum 13. Mal kommen die hungrigen Gäste so heute und morgen von jeweils 10 bis 16 Uhr an der Fischtheke in der Wagener-Markthalle in den Genuss der Leckerei. Für zehn Euro ist eine Portion zu haben. Dazu ein Gläschen Wein gefällig? Den edlen Tropfen gibt es für 2,50 Euro. Traditionell fließt der gesamte Umsatz aus Suppe und Getränken ohne Abzüge in die BT-Aktion, die jährlich durch verschiedene Angebote Baden-Badener in Not unterstützt. Greifen Sie zu! Die Aktion "BT-Leser bereiten Weihnachtsfreude" wünscht Ihnen guten Appetit!

