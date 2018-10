Junge Nebenerwerbswinzer gehen ihren eigenen Weg

Baden-Baden - Bestimmte Entwicklungen erzeugen Gegentrends: Immer mehr Nebenerwerbswinzer im Rebland versuchen, sich als Privatwinzer auf eigene Beine zu stellen. Sie lassen ihren Wein von Weinbaubetrieben ausbauen oder machen es selbst. Sie bringen neue, innovative Ideen ein, um mit Wein, Natur und Tourismus das Rebland aufzuwerten. Die Weinbaubetriebe von Roland Birnbreier und Tobias Wäldele sind nur zwei von mehr als einem Dutzend Winzer im Rebland, die als Kleinunternehmer ihren eigenen Wein produzieren und dem Rebland und seiner typischen Kulturlandschaft neue, vielversprechende Impulse verleihen.

Weinbau Familie Wäldele: Leicht schäumt der Rebensaft, als Tobias Wäldele den Inhalt in ein Weinglas gießt. Hell sprudeln die vielen kleinen Perlen im Glas empor. Im nächsten Moment zaubert seine Frau Eva Wäldele mit einer Scheibe Zitrone, etwas Sirup und einem Trinkhalm die "Wald-Brause" herbei. Die "Wald-Brause" war beim diesjährigen "Wein-Event" vor wenigen Wochen auf dem Hohenacker der Renner. Die Wäldeles wissen geschickt mit ihrem Namen, der den privaten Weinbau aus Steinbach kennzeichnet, das Interesse der Weingenießer zu wecken. Drei grüne Tannen symbolisieren ein Wäldchen oder - um es mit Rebländer Zungenschlag zu benennen - eben auch ein "Wäldele".

Seit diesem Jahr setzt Tobias Wäldele verstärkt auf die Selbstvermarktung seiner Weine, und mit diesem kreativen Potenzial macht sich der gebürtige Steinbacher daran, die Gastronomie in der Region von seinem Prädikatswein zu überzeugen: Er putzt Türklinken und wirbt für seine Produkte. "Qualitätswein ist der Türöffner für die Hotels", zeigt sich der Jung-Winzer überzeugt.

Wenige Tage später im Gewann Sonnenberg: Bei strahlendem Sonnenschein helfen hier Familie und Freunde den Wäldeles bei der Weinlese. Auf rund 30 Ar in Gewannen in Steinbach, Varnhalt und Sinzheim gedeihen Riesling, Spätburgunder und Weißburgunder. Für die Zukunft plant der Nebenerwerbswinzer, noch weitere Sorten anzubauen.

Der 38-Jährige absolvierte seine Ausbildung zum Weinküfer einst bei der Winzergenossenschaft "Stich den Buben" in Umweg. Nach einigen Jahren Berufstätigkeit wechselte er zu einem großen privaten Weingut. Nach vielen Jahren Arbeitserfahrungen in der Sparte des Weinanbaus, sieht sich Tobias Wäldele gerüstet, seinen privaten Weinbaubetrieb in Sachen Vermarktung voranzutreiben. Kräftige Unterstützung erhält er dabei von seiner Frau. "Das persönliche Gespräch mit den Leuten über den Wein ist wichtig", weiß der Privatwinzer.

Ortswechsel. Im Steinbacher Gewann Eichbühn steht Andrea Murray mit Eimer und Rebschere zur Weinlese bereit. Daneben gibt ihr Bruder Roland Birnbreier kurz vor der Ernte seinen Helfern letzte Instruktionen: "Die prall gefüllten Trauben vorsichtig in die Eimer legen, bloß nicht werfen. Das sind Trauben, die Spaß machen". Kurz darauf schwärmen die Traubenpflücker, die zum Familienverbund Birnbreier/Braun gehören, in die einzelnen Rebzeilen aus. Die Gespräche untereinander verstummen plötzlich.

Was haben Roland Birnbreier, seine Schwester Andrea und Tobias Wäldele gemein? Alle drei gehören zu einer neuen Generation von Winzern, die abseits vom genossenschaftlich organisierten Verband ihre eigenen Wege gehen. Sie bauen ehrgeizig ihre eigenen kleinen, aber feinen Weinbaubetriebe auf. Sie bringen Leidenschaft für ihr Tun mit, denn sie sind überzeugt, dass sie für das Rebland und seinen Stellenwert einen wichtigen Beitrag leisten.

Arbeit in den Reben, trotz Berufsalltag

Sie sprühen vor Ideen, weil sie ihre eigenen Vorstellungen vom Weinbau und vor allem von der Vermarktung haben. "Die Gäste sind bereit, Wein aus dem Baden-Badener Rebland über ein gehobenes Preissegment zu würdigen", ist die Maxime der neuen Winzergeneration. Ihr Enthusiasmus für ihre Produkte schlägt sich im persönlichen Austausch mit potenziellen Kunden nieder.

Weinbau Birnbreier: Die Birnbreier-Geschwister hatten nach dem Tod ihres Vaters Reben geerbt. Anders als andere, war für die Birnbreiers immer klar: Der Familienbesitz mit den Reben muss für die Zukunft ihrer Nachkommen erhalten werden. Eine Lebenseinstellung, die sich schon die Vorfahren zu eigen gemacht hatten. Denn der Name Birnbreier lässt sich in Steinbach bis ins 17. Jahrhundert zurückverfolgen. "Der Aufenthalt in den Eichbühn-Reben ist eine meiner schönsten Kindheitserinnerungen", sagt die 22-jährige Hannah Braun. Ihr Cousin Andres Birnbreier stimmt ihr zu. Roland Birnbreier nennt die Weinlese ein gemeinsames Familienprojekt. "Warum soll sich die Familie nur an Weihnachten und Ostern treffen?", fragt ein anderer in die Runde der Verwandten, die bei der Weinlese vor einer idyllischen Holzhütte auf der grünen Wiese neben den Reben eine Grillpause eingelegt haben.

Vor vielen Jahren hat es Roland Birnbreier beruflich nach Freudenstadt verschlagen. Sein inzwischen verstorbener Bruder Michael Birnbreier, der zu Beginn des privaten Weinbaus als Dritter mit an Bord war, wohnte sogar in der Nähe von Frankfurt. Trotz Berufstätigkeit und der Entfernung hielten die Geschwister am nebenberuflichen Winzerdasein fest. "In der Natur für meine Ziele zu arbeiten empfinde ich als Privileg", sagt Roland Birnbreier. Er ließ sich in einer zweijährigen Ausbildung zur staatlich geprüften Weinbaufachkraft ausbilden. "Wein ist Vertrauenssache", sagt der Winzer aufgrund der Erfahrung von vielen Gesprächen beim erstmals organisierten Weindorf bei den Mittelalterlichen Winzertagen, wo die Birnbreiers neben mehreren anderen Privatwinzern vertreten waren.

Deswegen wendet Roland Birnbreier viele Methoden an, wie sie im ökologischen Weinbau üblich sind. Dass der umweltschonende Weinbau, die emsige Arbeit in den Reben über das Jahr und die sorgfältige Auswahl der reifen Träubchen mehr Arbeit verursachen, weiß der 56-Jährige. Genau aus diesem Grund will Roland Birnbreier den Wein eben selbst vermarkten. Solch eine Einstellung über die Qualität und Vermarktung mache nur Sinn, wenn man seinen eigenen Wein produziere. "Wir fühlten uns in der Winzergenossenschaft nicht mehr aufgehoben", blicken Andrea Murray und Roland Birnbreier auf die Anfänge ihres Weinanbaubetriebs zurück.

Umweltschonende Anbaumethode

Starre Termine zur Anlieferung der Trauben kollidierten zudem mit dem Arbeitsalltag. Nach der Weinlese möchten die Geschwister ihr nächstes Projekt ansteuern: den alten Weinkeller im Elternhaus im alten Steinbacher Stadtkern wieder instand setzen. Über die Wintermonate steht zudem der Aufbau einer Internetseite an, um den Wein mit dem großen "B" auf dem goldfarbigen Etikett über die Region hinaus bekanntzumachen.