Großer Schock vor 20 Jahren

Baden-Baden - Das katastrophale Hochwasser vom Oktober 1998 - also vor 20 Jahren - war ein traumatisches Ereignis für die Kurstadt. Am Donnerstag berichtete nun Wasserbauingenieurin Annika Mengler dem gemeinderätlichen Bauausschuss, was man inzwischen getan hat, um auf einen extremen Starkregen besser vorbereitet zu sein - und was noch alles zu machen ist.

Rekordniederschläge hatten in der Nacht zum 29. Oktober 1998 dafür gesorgt, dass die Oos und der ihr zufließende Grobbach geradezu schlagartig anschwollen und schließlich über ihre Ufer traten. Damals waren innerhalb von 24 Stunden rund 131 Liter pro Quadratmeter gefallen. Dies führte dazu, dass der Wasserstand der Oos, der zum Beispiel momentan bei knapp 20 Zentimetern liegt, auf fast drei Meter stieg.

Das war zu viel für Oos und Grobbach: Zahlreiche Flächen im Stadtgebiet wurden überflutet. Wasser, Schlamm und Geröll spülten unter anderem 50Meter der Geroldsauer Straße einfach weg. Auch Brücken wurden mitgerissen und Versorgungsleitungen beschädigt. Zeitweise waren Geroldsau und Oberbeuern von der Außenwelt abgeschnitten, die damalige Oberbürgermeisterin Sigrun Lang musste schließlich sogar Katastrophenalarm auslösen. Insgesamt entstand damals ein Schaden in Höhe von mehr als 50 Millionen Euro.

An dieses Ereignis erinnerte jetzt Annika Mengler, die im vergangenen Jahr von der Stadt eingestellt wurde, um sich besonders um die Verbesserung des Hochwasserschutzes in Baden-Baden zu kümmern. Sie berichtete, dass inzwischen auf diesem Gebiet schon einiges geschehen sei. Die Stadt habe zum Beispiel eigene Überwachungspegel installiert und ein Hochwasserschutzkonzept erarbeiten lassen, das Schwachstellen aufzeigt.

Regelmäßig fänden nun Gewässerschauen und Kontrollen von Rechen und Sandfängen an den Wasserläufen statt. Als Einzelmaßnahmen erwähnte sie unter anderem: Hochwasserschutz an der Geroldsauer Mühle, Geröllfang am Falkenbach, Verlegung der Kleingärten im Wörthböschel, Neubau der Brücke an der Wasserfallstraße, Erweiterung der Sandsacklager. Auch vom Zweckverband Hochwasserschutz sei einiges getan worden wie etwa der Ausbau des Geroldshaldebachs und Verbesserungen an Rückhalteeinrichtungen.

Geplante Maßnahmen zur weiteren Verbesserung des Hochwasserschutzes in Baden-Baden seien der Neubau der Holzhofbrücke, die Ertüchtigung des Übelsbaches und der Haimbachverdolung sowie die Dammerhöhung am Ooser Landgraben.

Die Stadträte Kurt Jülg (Freie Wähler) und Hans Schindler (FDP) sahen allerdings noch Defizite bei der Verbesserung des Hochwasserschutzes in der Kurstadt. Sie monierten, dass umgefallene Bäume einfach im Grobbach liegengelassen würden. Dies sei "verantwortungslos", schimpfte Schindler und verwies darauf, dass 1998 das Treibholz im Bach ein großes Problem dargestellt habe.

Martin Ernst (FBB) und Werner Schmoll (SPD) forderten mehr Gewässerkontrollen, wobei Letzterer an Zeiten erinnerte, als es die 60 städtischen Straßenfeger auch als ihre Aufgabe betrachteten, die Einlaufschächte an den Straßen freizuhalten. Bürgermeister Alexander Uhlig verwies darauf, dass man personell aufstocken wolle. So sei die Bildung einer zweiten Wasserbaukolonne geplant.

Wie schwierig es ist, auf extreme Starkregenereignisse wirklich vorbereitet zu sein, machte Annika Mengler klar, als sie auf die aktuelle Flutkatstrophe auf Mallorca zu sprechen kam. Dort sei die Wassermenge, die vom Himmel kam, noch viel größer gewesen als 1998 in Baden-Baden.