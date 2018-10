Verbilligte Monatskarten für Bedürftige ab 2020 vorgesehen Von Harald Holzmann Baden-Baden - Für Bedürftige könnte ab 2020 Busfahren in der Kurstadt günstiger werden. Die Verwaltung schlägt die Einführung eines Sozialtickets vor. Damit würde eine seit vielen Jahren gestellte Forderung der kurstädtischen Sozialverbände in Erfüllung gehen. 2011 war über das Thema erstmals diskutiert worden. Damals hatten Sprecher der Sozialverbände im Gespräch mit dem BT die Forderung gestellt, Busfahren für Bedürftige mit Hilfe eines Sozialtickets billiger zu machen. Sie kassierten eine Absage aus dem Rathaus. Das Projekt sei nicht zu finanzieren, hieß es vom damaligen OB Wolfgang Gerstner. In den Jahren danach stellten die Grünen im Gemeinderat regelmäßig entsprechende Anträge - vergebens. Der zuständige Dezernent Michael Geggus, ein SPDler, lehnte das Begehren regelmäßig ab. Seit 2017 haben sich die Vorzeichen geändert: Die Grünen stellen mit Bürgermeister Roland Kaiser den zuständigen Dezernenten, und die SPD machte sich den ehemals grünen Antrag zu eigen. Im April 2018 schlug sich der Stimmungswechsel in der Verwaltung in einer Sitzungsvorlage nieder: Dem Gemeinderat wurde erstmals die Einführung eines Sozialtickets vorgeschlagen (wir berichteten). Dieser Vorschlag wurde zwischenzeitlich konkretisiert: Nicht nur, wie ursprünglich geplant, Senioren, die Sozialhilfe beziehen, sollen in den Genuss der Vergünstigung kommen, sondern auch bedürftige Alleinerziehende mit Kindern zwischen sieben und 18 Jahren. Sie sollen einen Zuschuss in Höhe von 20 Euro zum Erwerb einer Monatskarte oder der Scool-Card bekommen. Die Kosten für diese Tickets liegen jeweils bei etwa 50 Euro. Der Anteil im Regelsatz der Leistungsgewährung nach Sozialgesetzbuch für die Mobilität beträgt laut Verwaltungsvorlage gut 30 Euro, so dass die Gesamtkosten für ein Monatsticket in etwa gedeckt wären. Insgesamt rechnet die Verwaltung mit jährlichen Kosten von 291000 Euro für das Sozialticket. Der Sozialausschuss wird sich bei seiner nächsten Sitzung am 24. Oktober mit dem Thema beschäftigen. Am 26. November steht das Sozialticket auf der Tagesordnung des Gemeinderats. 2020 mit der Vorlage des nächsten Doppelhaushaltsplans könnte das Ticket dann Realität werden.

