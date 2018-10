Planung für Radschnellweg durch Sinzheim

Sinzheim - Wird durch Sinzheim in naher Zukunft eine Radschnellverbindung führen? Die Erstellung einer Machbarkeitsstudie, die vom Land gefördert wird, soll diese Frage beantworten helfen. Ziel ist es, realisierbare Strecken auf drei Korridoren - darunter Eggenstein-Leo- poldshafen-Karlsruhe-Rastatt-Bühl - zu identifizieren.

Mit dem Thema hat sich jüngst auch der Technische Ausschuss des Gemeinderats Sinzheim befasst und sich einstimmig für die Landstraße (B3) nach ihrer Abstufung zur Gemeindestraße als Radschnellverbindung ausgesprochen, wenn die B3 neu voraussichtlich 2021 fertiggestellt sein wird.

Der geplante Trassenverlauf führt von Bühl entlang des parallel zur B3 verlaufenden Wirtschaftswegs nach Sinzheim und könnte von dort direkt entlang der Landstraße bis zum Abzweig der Straße An der Stadtbahn weitergeführt und danach über die Straße An der Stadtbahn in den parallel zur Industriestraße verlaufenden Radweg eingebunden werden.

Eberhard Gschwender, stellvertretender Bauamtsleiter, hatte zuvor das Vorhaben vorgestellt. Die Landesregierung will, dass bis 2030 rund 30 Prozent aller Wege mit dem Fahrrad zurückgelegt werden. "Einen wichtigen Beitrag zur Erreichung dieses ambitionierten Ziels sind Radschnellverbindungen."

Deshalb hat Stuttgart in seiner Radstrategie die Realisierung von zehn Radschnellverbindungen bis zum Jahr 2025 beschlossen. In der Folge bekam der Regionalverband Mittlerer Oberrhein in Karlsruhe Mittel für die genannte Machbarkeitsstudie. Der Gutachter für den Bereich Sinzheim hat einen Streckenverlauf überwiegend entlang der Hauptstraße vorgeschlagen. Allerdings hält die Gemeinde diesen wegen des Ausbaustandards für nicht geeignet. Der Weg durch die "Ortsmitte", so Gschwender, sei nicht der richtige für eine Radschnellverbindung.

Laut Verwaltung eignet sich der von der Gemeinde in mehreren Bauabschnitten über Jahre und mit großem finanziellen Aufwand östlich der Schnellbahntrasse der Bahn angelegte überörtliche Radweg auch nicht für einen Radschnellweg. Nach der Abstufung der B3 in eine Gemeindestraße bietet sich aber eben die Landstraße an. Es sei sowieso geplant, an der B3 in diesem Abschnitt gestalterisch etwas zu machen, so Gschwender. Bürgermeister Erik Ernst hielt das für einen "sinnvollen Ansatz", wenn es auch Zuschüsse hierfür gebe.

Siegfried Jung (Freie Wähler) bevorzugte auch die Landstraße, nicht zuletzt wegen der Attraktivität auch im Blick auf den Tourismus. Dem schloss sich Andreas Krane (Freie Wähler) an. Hier kämen die Radfahrer auch schneller vorwärts. Außerdem gebe es an der Strecke ein Fahrradgeschäft und eins in der Nähe. Man solle nicht noch zusätzliche "Radfahrer durch die Ortschaft jagen", meinte Gabriel Schlindwein (CDU), der auch für die B3 plädierte. Matthias Schmälzle (Grüne) vermisste Informationen darüber, welche Standards zu beachten sind, und welche Fördermittel es gibt. Mit Blick auf die Industriestraße gab er zu bedenken, dass hier auch Fußgänger unterwegs seien. Dazu ergänzte Ortsbaumeister Richard Hörth, dass es auch in Richtung Süden auf dem Wirtschaftsweg eng werden könne, wenn dort landwirtschaftliche Fahrzeuge unterwegs seien. Vor allem in der Erntezeit könne es schwierig werden. Die Regelbreite für einen Radweg mit Begegnungsverkehr gab er mit 2,50Meter an.

Kurt Rohner (FDP) hielt auch die Landstraße für ideal. Eine Streckenführung an der Bahntrasse entlang findet er für nicht so gut geeignet, weil dort oftmals Fußgänger unterwegs seien, vor allem auch ältere Menschen aus dem Seniorenheim, die den nahe gelegenen Friedhof besuchten. Bürgermeister Ernst gab zu bedenken, dass dies "ein erster Blick auf mögliche Trassen" sei.