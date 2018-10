Von den Ringen bis zur Torte

Baden-Baden (co) - Das Parkhaus war schon zu früher Stunde ausgebucht, und neben dem Eingang zum Kongresshaus prangte in großen Lettern "Love", das Thema, das alle hierher zog. Die Hochzeitsmesse lockte am Wochenende zahlreiche Besucher an. (co) - Das Parkhaus war schon zu früher Stunde ausgebucht, und neben dem Eingang zum Kongresshaus prangte in großen Lettern "Love", das Thema, das alle hierher zog. Die Hochzeitsmesse lockte am Wochenende zahlreiche Besucher an. Auf drei Ebenen erwartete zukünftige glückliche Brautpaare alles, was ihnen die Vorbereitungen auf den großen Tag erleichtern oder der weiteren Ideenfindung dienen konnte. Organisiert wurde die Messe von Hochzeitsplanerin Silvija Grbavac, die sich dank langer Erfahrung bestens auskennt mit aufgeregten Bräuten und nervösen künftigen Ehegatten. Ihr Werteanspruch betont eine sehr familiäre und warmherzige Atmosphäre bereits bei der Vorbereitung und entsprechend auch auf der Messe. Bereits im dritten Jahr hatten Heiratswillige hier die Möglichkeit, sich umfassend zu informieren. Von der Auswahl der Ringe und der Beratung beim Brautkleid über die passende Floristik bis zum erlesenen Catering mit hübscher Dekoration der Tafel, ansprechender Musik, einer besonderen Örtlichkeit oder der Wahl des kreativsten Fotografen blieb hier nichts dem Zufall überlassen. Selbst bezüglich der anschließenden Flitterwochen wurden die Verliebten beraten. Ob langer Sandstrand mit glasklarem Wasser oder doch lieber der Bummel durch eine Metropole, alles war im Angebot. Da die Kinderbetreuung für viele Paare und ihre Freunde ein Thema ist, fanden sich auch hierfür die passenden Anbieter.

