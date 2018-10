Ein großer Tag für zahlreiche treue Sänger

Sinzheim/Baden-Baden - "Es war so ein großer Tag", sangen die Sänger des Sängerbundes 1869 Sandweier unter der Leitung von Irina Iovu am Sonntagnachmittag in der Fremersberghalle Sinzheim. Wahrlich, für 42 Sängerinnen und Sänger aus der Sängergruppe Mitte des Mittelbadischen Sängerkreises (MSK) war wirklich Festtag, denn sie wurden für jahrzehntelanges Singen in ihren Chören gewürdigt.

Ausrichter des großen Ehrungsnachmittags war der Gesangverein Freundschaft-Jagdhaus Winden, dessen Mitglieder in der Fremersberghalle Sinzheim die Gäste mit leckerem, selbst gebackenem Kuchen verwöhnten. Gesanglich umrahmten der Sängerbund Sandweier, der gemischte Chor des Gesangvereins Geroldsau unter der Leitung von Günther Siegwarth und der Männerchor des Gesangvereins Fremersberg Sinzheim unter der Leitung von Hartmut Mende die Veranstaltung.

40 Vereine gehören der Sängergruppe Mitte des MSK an, die vor über drei Jahren aus den ehemals bestehenden Sängergruppen Oostal und Murg entstanden sind. Den Jubilaren an diesem Sonntagnachmittag überbrachte MSK-Präsident Rolf Peter gemeinsam mit seinem Vize Rudi Pflüger Glückwünsche. Peter appellierte an alle Gesangvereine, Flagge für die Jugendarbeit zu zeigen und Jugendliche zum Leistungsabzeichen in Bronze und Silber anzumelden. Die Leistungsstufe Gold sei derzeit in der Vorbereitung mit dem Deutschen und Badischen Chorverband. Ebenso bietet der MSK die Möglichkeit, sich zum Kinderchor- oder Jugendchorleiter ausbilden zu lassen. Weiter Infos hierzu gibt es im Internet.

Ihre Leidenschaft und Liebe zum Gesang hatten die Jubilare schon vor vielen Jahren entdeckt und ihnen die Treue gehalten. Für zehn Jahre Gesang wurden geehrt: Vanessa Übelin, Jana Zefferer und Patrik Edelmann, die ihre ersten Gesangserfahrungen bei der Eintracht Halberstung sammeln.

Die silberne Ehrennadel des Mittelbadischen Sängerkreises mit Urkunde für 25 Jahre Chorgesang erhielten Petra Gerstner, Martina Krämer, Peter Ruttau, Elisabeth Ruttau, Gisela Nemeth und Franz Schmuck (GV Freundschaft Gausbach), Edmund Panther (Germania Hügelsheim), Rolf Kolmorgen und Klaus Meier (Männergesangverein Freundschaft Jagdhaus Winden), Heinz Meier (Sängerbund 1855 Haueneberstein), Rainer Lorenz (Sängerfreundschaft Waldeslust Vormberg), Herbert Dieterle (GV Hohe Murg-Einheit Forbach), Fridolin Bleier (Eintracht Au) sowie Martin Lorenz (Sängerlust Kartung).

Die goldene Ehrennadel des Badischen Chorverbandes für 40 Jahre aktiven Gesang erhielten Elke Fortenbacher (Frohsinn Langenbrand), Karlheinz Lorenz und Harald Ziegler (Waldlust Schiftung), Günter Eckerle, Irmgard Maier und Rita Mitzel (GV Merkur Geroldsau), Wilfried Weis (Sängerfreundschaft Waldeslust Vormberg), Jürgen Gushurst (Eintracht Halberstung) sowie Reinhard Gille, Jürgen Huck und Thomas Huck (Sängerlust Kartung).

Für 50 Jahre Chorgesang wurden geehrt: Robert Adam, Ernst Mühlfeit und Walter Mühlfeit (Sängerbund Sandweier), Heinz Wiersbitzki und Gerhard Mayer (Germania Hügelsheim), Gottfried Seiert (Waldlust Schiftung) und Helmut Reule (GV Hohe Murg-Einheit Forbach). Sie erhielten die goldene Ehrennadel des Deutschen Chorverbandes.

Diese bekamen auch Werner Haas (GV Oostal) und Eugen Walter (GV Fremersberg Sinzheim) für 60 Jahre aktiven Gesang sowie Heinrich Lechner (Sängerlust Baden-Baden-Lichtental), Lothar Krämer (GV Freundschaft Gausbach), Herbert Hettler (GV Oostal), Josef Gack und Gerhard Frank (GV Eintracht Halberstung), Kurt Frank (GV Concordia Baden-Baden), Friedberg Wörner (GV Eintracht Au) und Friedrich Weiler (GV Hohe Murg-Einheit Forbach), die dem Chorgesang aktiv seit 65Jahren die Treue halten.

Übertroffen wurde dies noch von Ernst Eckerle vom GV Waldlust Schiftung und von Karl Gushurst vom GV Eintracht Halberstung, die seit 70Jahren ihre Stimme im Chor erklingen lassen.

www.msk-baden-baden.de