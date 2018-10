Heiterer Auftakt für Kulturtage Von Gisela Brüning Baden-Baden - Der "Superstar" der jüdischen Community, der frühere Landesrabbiner Joel Berger, garantierte am Sonntagnachmittag einen heiteren Auftakt der 1. Jüdischen Kulturtage. Wie berichtet, sollen mit insgesamt fünf Veranstaltungen in Baden-Baden und Rastatt gemäß den Worten von Rami Suliman, dem Vorsitzenden des Oberrats der IRG Baden, jüdische Kultur und Lebensart einer breiten Öffentlichkeit vermittelt werden. Oberbürgermeisterin Margret Mergen hatte nicht nur gern die Schirmherrschaft für die Jüdischen Kulturtage übernommen, sondern sie zeigte sich in ihrer Begrüßung auch als interessierte Teilnehmerin. Viele Besucher kannten Joel Bergers markante Stimme bereits aus dem Hörfunk als Sabbat-Prediger. Nun erlebte man live einen älteren Herrn, der lebhaft gestikulierend und aus vergnügt blitzenden Augen das Publikum musternd, stimmgewaltig und sonor den gut besetzten Saal unterhielt. Indessen behielt die Gattin in schwarzer Feiertagsrobe die Uhr im Auge, um rechtzeitig dem sich widerstrebend fügenden Gemahl das fällige Ende des Vortrags zu signalisieren. Jüdischer oder jiddischer Humor unterscheidet sich vom üblichen Witz, der Lachsalven und Schenkelklopfen hervorruft (wenn er gut ist). Jüdischer Humor ist eine Art, die eher leise und hintergründig, mit List und "Chuzpe" nach längerem Nachdenken zum Schmunzeln verleitet. Chuzpe definierte Rabbi Joel Berger dabei als "selbstbewusste Frechheit". Berger nahm bei seinem Auftritt stimmlich verschiedene Rollen an und beobachtete die Reaktionen im Publikum. Die kamen eher verhalten, schmunzelnd, auch schon mal zeitversetzt, nachdem sich der Sinn erschlossen hatte. Die Beiträge des Rabbis sparten nicht an Hintersinn und Selbstironie - und sie bedienten gängige Klischees: beispielsweise die angebliche Affinität der Juden zu Barem und zu kniffligen Geldgeschäften. Zum Thema

