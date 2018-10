Kontrastreiches, lebendiges Spiel

Karlsruhe

Die 16. Art Karlsruhe wird Ende Februar 2019 wieder über 200 Galerien aus 16 Ländern präsentieren, wie die Karlsruhe Messe- und Kongress-GmbH jetzt mitteilte. Die Messe für Klassische Moderne und Gegenwartskunst erhöht dabei ihr Angebot an junger Kunst.

Was schon in Reichental und Lautenbach gut geklappt hat, begann nun für Obertsrot: Der Ortschaftsrat hatte zusammen mit dem Landschaftserhaltungsverband Rastatt die örtlichen Vereine und Gruppierungen zur Landschaftspflegeaktion aufgerufen.

Das Duo Peter Bromig (Horn) und Katrin Düringer (Orgel) konzertiert heute um 15 Uhr in der Klosterkirche in Lichtental. Zur Aufführung gelangen unter anderem Werke von François Couperin, Melchior Franck, Théodore Dubois und Ernst Koeppel.