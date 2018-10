Einigkeit im Ausschuss: Klares "Ja" zum neuen Stadtarchiv

Wie bereits berichtet, hatte die Verwaltung noch vor einem Jahr einen kostengünstigen Umbau des Bestandsgebäudes in der Innenstadt realisieren und die Sammlung zudem auf zwei Standorte verteilen wollen. Das war im Gemeinderat aber auf erheblichen Widerstand gestoßen. Bei der neuen Planung habe man versucht, auch die Argumente der Stadträte aus der damaligen Sitzung aufzunehmen, betonte Oberbürgermeisterin Margret Mergen nun.

Der jetzt geplante Neubau soll auf einer Wiese in direkter Nachbarschaft zum Wohnmobilhafen entstehen. In dem Bereich tut sich auch sonst noch einiges: Das geplante DRK-Pflegeheim in der Hubertusstraße wird sich ebenfalls ganz in der Nähe befinden (Areal im Bild rechts neben dem Wohnmobilhafen).

Zwar trugen am Montag alle Ausschussmitglieder die Grundsatzentscheidung für den Neubau des Archivs an dem Standort mit, zuvor gab es allerdings noch einige Nachfragen aus den Fraktionen. Unter anderem ging es dabei um die von der Verwaltung geschätzten Kosten von rund vier Millionen Euro für den Neubau sowie weiteren rund 2,5 Millionen Euro, wenn das bisherige Archiv im Baldreit-Gebäude zu einem späteren Zeitpunkt in Büros für die Verwaltung umgebaut werden sollte. Auch die Möglichkeiten der Digitalisierung von Akten sowie mögliche Platzreserven für die Zukunft waren Thema. Man habe etwa 1000 laufende Meter an Raumreserve für die Akten der nächsten zehn Jahre mit eingeplant, hieß es vonseiten der Verwaltung. Dabei sei mit berücksichtigt, dass die Stadt auf ein "digitales Büro" umstelle, also künftig weniger Akten anfallen würden. Auch ein Raum für archivpädagogische Nutzung sowie ein Lesesaal seien in dem Neubau vorgesehen.

Kommentar